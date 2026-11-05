Apple、AI利用制限強化 月額上限を300ドルから200ドルに縮小

Appleはコスト削減のため、一部エンジニアのAI利用上限を引き下げ、一部チームでは1日100ドル未満へ。ClaudeやGeminiの利用が監視される中、社内方針の大幅な転換が進む。

Apple の ジョン・ターナスCEO は、社内の コスト削減 策として、従業員によるAIツールの利用制限を強化している。Bloombergの報じる関係者からの情報によれば、同社は2026年10月から、一部のエンジニアに対して1日当たりのAI利用コスト上限を300ドルから200ドルへと引き下げた。この措置は機密扱いで行われ、社内のデジタル運用環境に大きな変化をもたらしている。

AI利用コストの段階的削減策

Appleはエンジニアリング部門におけるAI支出の抑制を急いでおり、一部チームではさらなる減額を検討している。具体的には、1日当たりの利用額上限を現在の200ドルから100ドル（約1万6000円）まで引き下げる計画があるとされる。すでにエンジニアリング部門以外の従業員については、1日当たりのAI利用額上限が100ドルに引き下げられている状態であり、一部のチームでは25ドル（約4000円）という厳しい制限へ向けて準備が進められている。

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業務上、より高い利用上限が必要となる従業員は、上級幹部に例外措置を申請することが可能となっている。しかし、一般的なエンジニアにとっては、AIツールの使用方法や選択するプラットフォームに大きな制約が生じることを意味する。これにより、社内の開発リソース配分が再評価される事態となっている。

Anthropic依存と競合サービスの動向

Appleが採用しているAIサービスの詳細は明確ではないが、Bloombergの報道によると、同社の従業員はClaude、ChatGPT、Geminiなど複数のAIサービスを利用可能である。特に興味深いのは、AppleがGoogleとSiriのためのパートナーシップを締結しているものの、実際の社内開発業務の大部分はAnthropicのモデルに依存しているという点だ。Bloombergの報告によれば、現在Appleの内部業務はAnthropicが支えており、プロダクト開発の多くの領域でAnthropicの技術が活用されている。

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コスト削減のため、一部のチームではより安価なAIモデルや、端末上で動作するローカルモデルの利用が促されている。これは、高額なクラウドベースのAPI利用料を抑制するための戦略的な選択と見られる。Appleはこの動きにより、外部AIベンダーへの依存リスクを分散させつつ、運用コストを最適化する狙いがあると考えられる。

社内体制への影響と将来の展望

今回のAI利用制限は、Appleの開発文化や生産性にどのような影響を与えるかが注目される。エンジニアたちは、制限された予算の中でいかに効率的にAIを活用し、イノベーションを維持するかが求められている。例外申請プロセスは存在するものの、日常的な開発業務において頻繁な申請が必要となるのは現実的ではなく、多くのチームが新しいワークフローを構築しなければならない。

Appleは今後、自前のAIモデルの開発や、より効率的なインフラの整備を進める可能性がある。しかし、短期的には外部AIサービスのコスト管理が最優先課題となっている。この方針は、他のテック企業のコスト削減傾向とも一致しており、業界全体でのAI利用見直しの潮流を反映している。Appleの今後の方針転換が、どのように社内技術スタックに影響を与え、最終的に製品開発に結びつくか、注視が必要である。