AppleマップとMicrosoft Bing Maps、メキシコ湾をアメリカ湾に名称変更

AppleのマップとMicrosoftのBing Mapsでは、16世紀以来「メキシコ湾」として知られてきた水域が米国で「アメリカ湾」と表示されるようになる。これはGoogleに続く動きだ。

Apple の「マップ」と Microsoft の「 Bing Maps 」では、16世紀以来「 メキシコ湾 」として知られてきた水域が米国で「 アメリカ湾 」と表示されるようになる。これはGoogleに続く動きだ。Googleは米国時間2月10日、 Apple は翌11日に変更を開始した。 Microsoft の Bing Maps は本稿執筆時点でまだ変更されていなかったが、 Microsoft の広報担当者は変更が間もなく適用されると述べた。\ Microsoft の広報担当者は、「当社はユーザーに正確かつ最新の情報を提供することに注力している。確立された製品ポリシーに従い、米国では 地名情報システム ( GNIS )の 名称変更 を反映させるため、 Bing Maps を更新する。これには、米国における メキシコ湾 の名称を アメリカ湾 に変更することも含まれる」と述べた。\どのマップでも、この移行はまだうまく反映されていない。「Googleマップ」で「Gulf」(湾)と入力すると、依然としてGolf of Mexico( メキシコ湾 )が検索結果のトップに表示されるが、それを選択すると、Gulf of

America(アメリカ湾)と表示された水域に遷移する。Appleのマップでは、Gulf of Mexicoと入力するとその地域の地図に移動し、検索語句がGulf of Americaに変わる。11日午後の時点で、Bing Mapsでは依然としてGulf of Mexicoとなっていたが、同社のコメントによると間もなく変更される見込みだ。 Appleの広報担当者はコメントの依頼に応じなかった。Googleは1月下旬、メキシコ湾をアメリカ湾に名称変更というDonald Trump氏の大統領令により、この変更をGoogleマップに適用すると発表し、GNISの情報に従うと述べた。また、「公式名称が国によって異なる場合、Googleマップのユーザーには現地の公式名称が表示される。他の地域では両方の名称が併記される。今回も同様だ」としていた。2月10日には公式ブログで、変更を開始したことを明らかにした。





Apple Map Microsoft Bing Maps メキシコ湾 アメリカ湾 名称変更 GNIS 地名情報システム

