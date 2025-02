Apple、SiriのAI機能リリースが遅れる可能性

Appleは、SiriにAI機能を統合する計画を進めていましたが、テスト結果に課題が見つかり、リリースが延期される可能性があります。Bloombergによると、Appleが社内で実施したテストでは、Siriの新しいAI機能はまだうまく動作していないとのことです。

基調講演の中で、「免許証の写真から免許証番号を抽出してフォームに入力する」「母が飛行機に乗る時間やランチの予定が入っていた時間などを、メールやメッセージの履歴から検索して教える」といった具体的な機能が紹介されました。以前から Apple 製デバイスに搭載されていた Siri にAI機能を統合するという試みは、 Apple がAI開発の流れに追いつき、iPhoneの買い換えを促進する上で重要なステップと位置づけられていました。しかし、2024年10月にリリースされたiOS 18.1で Apple の社内では、「ユーザーのメールや写真といったデータを活用し、質問に回答したりデータを探し出したりする機能」「複数のアプリを正確に制御してアクションを実行する機能」「デバイスの画面に表示されている内容を認識し、そのコンテキストを使用してユーザーにより良いサービスを提供する機能」などのAI機能を2025年4月にリリースされるiOS 18.

4で展開する計画でした。ところが、この問題に詳しい人物がBloombergに証言したところによると、Appleが社内で実施したテストでは、Siriの新しいAI機能はまだうまく動作していないとのこと。これにより、AppleはSiriのAI機能のリリースをiOS 18.5以降に延期する可能性があります。また、iOS 18.4ではデフォルトでオフにしたままAI機能を展開し、iOS 18.5以降のアップデートで自動的にオンにするという選択肢も考えられます。 Apple Intelligenceの機能のリリースが遅れているため、Appleのソフトウェア開発サイクル全体が影響を受けています。場合によっては、2025年中にiOS 19で搭載される予定だった機能の一部が、2026年まで延期される可能性もあるとのこと。 Bloombergは、「Apple Intelligenceのマーケティング活動にもかかわらず、Appleは困難な現実に苦しんでいます」「同社のAIおよび機械学習チームは納期を守るのに苦労しており、一部のエンジニアはAIに夢中になっているウォール街の投資家らを納得させるため、Apple Intelligenceの市場投入が急がれたと考えています」と述べました





