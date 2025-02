Apple、Android端末にもApple TVアプリを提供開始

AndroidユーザーもApple TVアプリを利用可能に。Apple TV+やMLS Season Passへのサブスクリプション登録も可能に。

Apple は2月12日、 Android 端末向けに Apple TVアプリを提供開始を発表しました。これにより、 Android ユーザーもGoogle Playストアからアプリをダウンロードし、 Apple TV+やMLS Season Passのサブスクリプションに登録できるようになり、iOSユーザーと同様に Apple TVコンテンツを楽しむことができます。\ Android 向け Apple TVアプリは、スマートフォン、タブレット、折りたたみ式デバイスなど、さまざまな Android モバイルデバイスに対応しており、親しみやすく直感的なインターフェースを提供します。ユーザーはGoogle Playアカウントを使用してサブスクリプションに登録できます。 Apple TV+では、「セヴェランス」「窓際のスパイ」「ザ・モーニングショー」など、人気シリーズや映画を多数配信しています。また、MLS Season Passでは、メジャーリーグサッカーの全試合を地域制限なく視聴できます。\さらに、 Android 向け Apple

TVアプリには、「続きを観る」や「ウォッチリスト」などの便利な機能が搭載されており、Wi-Fiやモバイル通信を使ったシームレスなストリーミングに加え、オフライン視聴用のダウンロードにも対応しています。これにより、Androidユーザーはいつでも、どこでもApple TVコンテンツを快適に楽しめます





