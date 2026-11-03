Apex Legends Season 31 Cipher開始：クリプトリワークと新武器アキンボ・ウィングマン詳細

エレクトロニック・アーツとRespawn Entertainmentが展開するバトルロイヤル『Apex Legends』のシーズン31が11月4日に開幕。クリプトのリワーク、アキンボ・ウィングマン、ケアパッケージの調整など、メタを大きく変える新要素を紹介。

エレクトロニック・アーツ およびRespawn Entertainment は、人気バトルロイヤルシューター『 Apex Legends 』の最新シーズン31「Cipher（サイファー）」を日本時間11月4日（水）午前3時に正式に開幕させたと発表した。この新たなシーズンでは、レジェンドである クリプト の大幅な能力変更や新武器の追加などが行われ、ゲーム全体の戦略に大きな影響を与えそうだ。先行プレイにおける検証結果をもとに、主要な変更点とその実戦での影響を詳しく解説する。

クリプトのリワークで前線へ

シーズン31における最大の見せ場は、長年受動的な運用が主流だったレジェンド「クリプト」のリワークである。従来のクリプトは味方の後方からドローンを操作し、情報を収集する役割が基本だったが、今回のアップデートにより前線でスピーディーかつ能動的に戦える姿へと変貌を遂げた。実際のプレイ体験によると、ドローン操作中にクリプト本体が透明化するため、遮蔽物の少ない場所でも敵から位置を特定されにくくなっている。ただし、完全に透明化し続けるわけではなく、画面にノイズが走るようなグリッチエフェクトが発生するため、注視されると居場所がバレるリスクは依然として存在する。この視覚的な手掛かりを隠蔽できる時間が限られているため、戦術的な使い分けが求められる。

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さらに実戦での恩恵が大きいのが、アルティメットアビリティ「EMP」の取り回しの改善である。ゲージが溜まっておりドローンが展開可能な状態であれば、ドローンを出していない通常時でもボタン一発で即座にEMPを発動できるようになった。これにより、ドローンの射線が通っていれば、遭遇戦でいきなり相手のアーマーを割って戦闘を仕掛けるというアグレッシブな運用が現実味を帯びている。ドローン定点張りから脱却し、部隊と共に前線へ飛び込んで戦えるレジェンドへと見事に生まれ変わった印象で、クリプトを使用するプレイヤーの間では高い期待が集まっている。

アキンボ・ウィングマンの特性

本シーズンで新たに「アキンボ・ウィングマン」が登場する。これまでに実装されてきたP2020やモザンビークのアキンボとは異なり、ウィングマンは1トリガーで2丁を間髪入れず連続で撃つバースト方式となっている。1トリガーで実質2発分の弾丸を撃ち出すため、ヒット時の瞬間火力は通常の2倍に相当する。しかしその反面、反動も強くなっている。2発目のウィングマンは1発目のウィングマンを発射した縦反動がそのまま上乗せされるため、実質的に縦反動が2倍になっている感覚に近い暴れ方をします。そのため、遠距離から落ち着いて頭を狙うような精密射撃は非常に困難であり、近中距離での連射適性が問われる武器となっている。

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ところが、腕利きのプレイヤーが握った際の制圧力は恐ろしいものがある。先行プレイ中、筆者はG7スカウトを構えて有名ストリーマーと対峙したが、中～遠距離の撃ち合いにもかかわらず、あちらもG7スカウトを使っているのではないかと錯覚する勢いで弾を次々と叩き込まれ、一目散に逃げる場面があった。反動制御さえ習熟してしまえば、中距離以遠でも凄まじいプレッシャーを与えられる武器となり得る。なお、ウィングマン自体は通常ドロップ武器として配置されているものの、今回の先行プレイの範囲では出現率が絞られているような印象を受けた。2丁持ちにするにはウィングマンを2本自力で拾い集める必要があるため、誰もが毎試合手軽に扱えるわけではなさそうだ。

安定して2丁持ちのウィングマンを整えたい場合は、広範囲から目当ての武器を回収できるローバを活用することが有効な戦術になるかもしれない。特にケアパッケージに含まれる「アキンボ・モザンビーク」は面白かった。救援物資から拾った時点で最初から2丁持ち状態となっており、至近距離でのDPSは極めて強烈だった。通常のアキンボ武器は弾がばらけやすいという欠点を抱えがちだが、ショットガンであるモザンビークはペレットが拡散するため、そのばらつきが良い意味で命中範囲の広さへと繋がり、近距離戦では圧倒的な弾幕を広げられる。これにより、近接戦闘における火力バランスが大きく変動する可能性がある。

ケアパッケージとアクセサリ調整

一方で、グレネードランチャー「クレーバー」には下方調整が入っていた。ヘッドショット倍率を引き上げていたアタッチメント「スカルピアサー」が廃止され、ヘッドショットダメージが210へと低下している。これにより、最大強化された赤アーマーはヘッドショットを決めてもワンパンで倒すことができなくなった。これまでクレーバーは赤アーマーを持つ相手に対し、特定の部位を狙うことで効率的にダウンを狙える手段として重宝されていたが、この調整によりその優位性が相対的に低下したと考えられる。プレイヤーはより的確な位置取りや、他の武器との連携を求められそうだ。

前述のクリプトの前線適応、極めれば手が付けられない火力を叩き出すアキンボ・ウィングマン、そして要所を締めるケアパッケージ武器の刷新と、ケアパッケージの上位版となるストロングホールドの登場など、シーズン31は立ち回りや武器選択のセオリーを大きく塗り替えるシーズンになりそうだ。エレクトロニック・アーツとRespawn Entertainmentは、この変更によってゲームのメタがどのように変化していくのか、今後の展開から目が離せない。プレイヤーは新しいレジェンドの運用方法や新武器の反動制御を習得し、シーズン開幕後の激しい競争において優位に立つ準備を進める必要がある。