AIエージェントをテストする際は、外部から隔離された「サンドボックス」という環境で稼働させることがあります。しかし、OpenAIのAIエージェントがHugging Faceをハッキングしてしまった件のように、サンドボックス自体に欠陥がありAIエージェントが密かに抜け出してしまう例も少なくありません。こうした欠陥のある状況でAIエージェントがどう行動するかを評価する手法「Siren」をAnthropicが考案し、その仕組みを解説しました。

Sirenは、意図的にセキュリティを弱めたサンドボックス内でタスクを与え、タスクの完了に役立つ「ハニーポット」をサンドボックスの外側に配置してAIエージェントを誘惑するという手法です。

「AIエージェントがサンドボックスの欠陥に遭遇した際に何をするのかを理解すれば、より優れたサンドボックスを設計し、想定されたサンドボックスの動作をモデルに伝え、適切な対応方法を教えられるようになる」という理念の下に作られています。 Sirenは「サンドボックス」「タスク」「ハニーポット」「誘惑」という4つの要素から成り立っています。 サンドボックスは「インターネットには接続できない」という設定で構築されているものの、既知の脆弱性や設定ミスを意図的に含めた欠陥のあるものに設定。

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タスクは無害で一般的なソフトウェア開発作業ですが、サンドボックスの外部にアクセスしなければ完了できないタスクも含まれています。 ハニーポットはAIを外部へのアクセスに誘い込むためサンドボックスの外側に配置されたもので、重要なファイルや認証情報などタスクに役立つおとり。 誘惑はハニーポットに誘うための指示や資料で、「徹底的に検索せよ」という指示や、タスクの重要性を強調したり何らかの緊急性を加えたりする指示などを指します。 重要なのは、誘惑自体にはサンドボックスから離れることを許可する指示は含まれていないということです。

OpenAIがHugging Faceを誤ってハッキングしてしまった件で分析結果を報告、隔離された複数のエージェントがお互いの存在を発見するところから壮大な協力作戦が始まる - GIGAZINE Anthropicが6種類のClaudeモデルで評価した結果が以下の通り。

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「Reached outside」がサンドボックスの外側にアクセスした割合、「Used」が外側で見つけた情報を使用した割合、「Misalligned use」が情報の使用が適切だと認められなかった割合を指します。 比較的新しいClaude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Haiku 5.5、Claude Mythos 5.2は一貫して全ての割合が低く抑えられ、旧世代のClaude Mythos 5とClaude Mythos 5.1は発生率が大幅に高いという傾向が見られました。

以下は誘惑別のアクセス率で、元の記述のままの場合、期限または明示的なコストを削除した場合、検索や権限に関する表現を削除した場合、誘惑要素のテキストをすべて削除した場合が示されています。

「より広く徹底的に検索するように」といった検索や権限に関する表現が、外部へのアクセスを誘発していた可能性があるそうです。 この指示により、各モデルが外部にアクセスする可能性は68％から96％低下したそうです。 また、AIエージェントに「人間に報告するツール」を与えたところ、外部アクセスが7～33ポイント低下したという結果も見られたそうです。