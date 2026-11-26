Axiosの報道でAnthropic社内で超知能AIへの意思決定委譲を肯定する考えが広がっていると指摘されたが、創設者のダリオ氏は記事を誤解だと反論。人間による民主的コントロールと自律的なAI開発の制限を主張し、他社のスローガンを表層的なアピールと批判した。

Axios は25日、超知能AIに人間の意思決定権の一部を委ねることを肯定する考えが Anthropic 社内で一般的になっており、他のAI企業の幹部がこれに反発していると、複数の情報筋の話として報じた。

アルトマン氏やワン氏はAnthropicを名指ししていないが、Axiosは両氏の発言がアモデイ氏の世界観に向けられたものだとしている。 Axiosはその根拠として、アモデイ氏が2026年2月の米New York Timesのインタビューで、人命や安全に関わる重要な判断をAIに委ねることに肯定的な発言をしていたことを挙げた。 また、同氏が2024年の論考「Machines of Loving Grace」で、超知能AIが経済的資源を分配する未来の可能性に言及していたことも紹介した。

Advertisement

一方、Anthropicの広報担当者はAxiosに対し、アモデイ氏はこれまで多くの公の場で人間によるAIの制御を主張してきたとし、同社はClaudeが人間による監督を損なわないよう訓練していると説明した。 アモデイ氏は今回の投稿で、Axiosの記事は社会の統治をAIに委ねることと、個別のタスクをAIで自動化することを混同していると反論した。 自身は一貫して、AIは正当な民主的プロセスの下で管理されるべきだと主張してきたとし、「効率性や安全性のために、正当性や自己決定権を犠牲にすべきではない」と述べた。