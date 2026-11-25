AI企業のAnthropicが2026年11月24日、ClaudeのアーティファクトをMacやWindowsのデスクトップアプリとしてインストールできる新機能「Install as app(アプリとしてインストール)」のベータ版を公開しました。Claudeとの対話を通じて作成したアプリを独立したウィンドウで起動できるほか、PC内のファイルへのアクセスやシステム通知なども可能になります。

Claudeの「アーティファクト」はユーザーの指示に応じて生成したウェブページやグラフ、インタラクティブなツールなどをチャットとは別の領域に表示する機能です。 Anthropicによると、当初は他者と共有する成果物を想定した機能でしたが、今ではメールやカレンダーから情報を取得して会議の準備をしたり、発送予定の注文を管理したりするなど、日常的な業務ツールとして活用されるようになっているとのこと。

新機能の「アプリとしてインストール」を利用すると、アーティファクトに独自のアプリアイコンが割り当てられ、Claudeとは別のウィンドウで起動できるようになります。 アプリからClaudeや外部サービスとの連携機能であるコネクタを利用することも可能で、元となるアーティファクトを編集するとインストール済みのアプリにも変更が自動で反映されます。

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インストールしたアプリはユーザーの許可を得ることでシステム通知の送信やMacのメニューバー、Windowsのシステムトレイへの項目の追加、ウィンドウの常時最前面表示、グローバルショートカットの利用なども可能です。 Anthropicの従業員は実際にこの機能を使い、レイヤー機能を備えた画像編集アプリ「Linnet」や、ファイルマネージャー「Phosphor」、Claudeを利用してフォルダ内のファイルを自動整理する「Sift」、Claudeによる支援を受けられるターミナル「Tern」、PCの動作状況を監視する「Vitals」などを作成しています。

アプリに付与できる権限は3段階に分かれています。 デフォルトでは通常のウェブブラウザ上で実行できる操作に限定されますが、追加の権限を与えることでシステム通知などの機能が解放されます。 さらに、PCへのフルアクセスを許可すると、アプリはその都度ユーザーに確認することなくプログラムを実行したり、ファイルを読み込んだり、変更・削除したりできるようになります。 付与した権限はアプリのバージョンごとに管理されており、ユーザー自身による編集も含めてアプリが更新されるたびに権限の確認が求められます。

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ただし、アプリの一部が外部のウェブサイトから読み込まれている場合、その部分は確認なしに変更される可能性があります。 PCへのフルアクセスを許可できるのは自分自身が作成したアプリか、TeamプランおよびEnterpriseプランで同じ組織に所属するユーザーが作成したアプリに限られます。 Anthropicはインストール前に個々のアプリを審査していないため、信頼できるアプリにのみフルアクセスを許可するよう呼びかけています。

「アプリとしてインストール」を利用するには、MacまたはWindows版のClaudeを最新版にアップデートし、アーティファクトの共有メニューから「Install as app」を選択します。 アプリのパッケージ化やコード署名といった作業は不要で、APIキーの取得や別途ログインする必要もありません。

「アプリとしてインストール」のベータ版は無料プランを含む全プランを対象に順次提供されています。 ただし、Enterpriseプランでは組織のオーナーが機能を有効にする必要があります。 また、Claude DocsやSlides、Sheetsなど、一部のアーティファクトはインストールの対象外です。 また、インストールしたアプリを起動するにはインターネット接続とClaudeへのログインが必要です。

なお、アプリの作成やアプリからClaudeへのリクエストは契約プランの利用上限にカウントされるため、日常的に使うツールや頻繁にAIを呼び出すアプリを作成する際には注意が必要です。 You don't have to package or sign the app, or set up an API key. Building the app and any calls it makes to Claude count toward your usage limits.https://t.co/dof0Qmy9ge