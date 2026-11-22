AnthropicのIPO申請書類送付において、専用プラットフォーム「ネットロードショー」の利用により銀行側の業務が煩雑化し承認プロセスに混乱が生じた。関係者によると、書類は深夜に送付され銀行への承認時間が限られた。また、SpaceXと同様にAnthropicも追加売出における引受手数料の免除という強気の条件を取り付けた。

アンソロピックは、案件を引き受けた大半の銀行との情報共有に、通常のＰＤＦではなく「 ネットロードショー 」と呼ばれるサービスを使った。 その後もＩＰＯ書類に関する報道は続いた。 関係者の１人によると、 ネットロードショー の利用で銀行側の業務は煩雑になった。

文書のコピーを保存できないことなどが理由だ。 アンソロピックは１０日に仮条件を記載した修正届出書「Ｓ─１Ａ」をＳＥＣに提出し、販売活動を始める予定だった。 そのためには、シンジケート団の全銀行に草案を送り、承認を得る必要があるが、送付を巡って混乱があり、銀行側に届け出書がＳ─１Ａがネットロードショー経由で送られたのはニューヨーク時間午前２時ごろ。 ＳＥＣへの提出に向け、銀行側に、承認のために与えられた時間は数時間しかなかったという。

Also read 米国株15時、ダウ続落 アンソロピック大幅安 AI銘柄売り広がる

ＩＰＯを研究するフロリダ大学のジェイ・リッター名誉教授によると、スペースＸとアンソロピックはいずれも交渉により、グリーンシューオプション（追加売り出し）で売却する追加株式について、引受会社に手数料を一切支払わないことを取り付けた。

Advertisement

「これらの企業には確かに、引受会社に対して『いつも通りにはいかない』と告げるだけの市場支配力があった」と指摘した。