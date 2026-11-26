AI企業のAnthropicが、AIモデル「Claude」を外部から利用するための「Messages API」をPythonからRustに移植した際の開発手法を公開しました。AnthropicはClaudeを活用して移植を進め、2026年9月にサービスを停止することなくRust版へ移行。リクエスト当たりのCPU使用量を約70％削減することに成功しています。

AI企業のAnthropicが、AIモデル「Claude」を外部から利用するための「Messages API」をPythonからRustに移植した際の開発手法を公開しました。

AnthropicはClaudeを活用して移植を進め、2026年9月にサービスを停止することなくRust版へ移行。 リクエスト当たりのCPU使用量を約70％削減することに成功しています。 Anthropicが2023年に開発したMessages APIは外部の開発者だけでなくClaude CodeなどのAnthropic自身のサービスでも利用されています。 開発当初はリクエストをAIモデルに渡して応答を返すというシンプルな仕組みでしたが、機能の追加に伴って処理が複雑化し、Pythonによる処理の負荷も増大していました。

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Anthropicは当初、処理負荷の高い部分だけをRustに書き換える方法を試していました。 しかしCPU使用量を約8～10％削減できた一方、PythonとRustの間でデータをやり取りする処理が増えてシステムが複雑になってしまったとのこと。 そこで、AnthropicはClaudeを活用してMessages APIをRustに全面移植することにしました。 ClaudeはAPIの主要な処理部分の初期バージョンを約1週間で書き上げましたが、移植後のコードが従来と同じように動作することをどう確認するかが問題だったとのこと。