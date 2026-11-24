Anthropicが2026年10月時点で契約する電力の大半が石炭やガス由来であることが判明。2030年までにCO2排出量が倍増する予測から、AI産業の環境負荷が国際的な議論を呼んでいる。

AI技術の急速な普及に伴い、その基盤となるデータセンターの建設が世界規模で進められている。しかし、データセンターと環境問題に関する研究団体「 Better Data Center Project 」は、これらの施設が消費する電力の多くが依然としてガスや石炭といった 化石燃料 に強く依存しているとの指摘を突きつけた。AIの発展は気候変動対策と相反する方向に進んでいる可能性を示唆している。

Anthropicの電力契約と化石燃料依存の実態

Anthropicは2026年10月時点で総量15GWの電力契約を締結しており、このうち約5.9GWから9.6GWが特定のデータセンターと直接契約している。これらの電力需要のほぼ全ては、ガスおよび石炭による発電によって賄われる見通しとなっている。Anthropicが再生可能エネルギーによる発電容量へのコミットメントを行わない限り、追加される電力需要は発電量の調整が容易な化石燃料発電所によって満たされる構造にあるため、短期的には再生可能エネルギー源は電力供給に含まれない。

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この傾向はアメリカ国内のデータセンター用電源の燃料内訳においても明確に確認できる。既存の電力網capacityは石炭とガスが主体であり、新たに構築される電力網や電力網外（BYOP）の供給源であっても、ガスを主要エネルギー源として採用している。この構成は、AI企業の電力調達が気候目標に貢献していないことを数字で裏付けている。

電力供給の選択肢と新たな発電所計画

AIデータセンターの急増に伴う膨大な電力需要を満たすための選択肢は、BYOP（Build Your Own Power）のみが存在するわけではない。多くの電力会社や関連事業者は、需要増に対応するため、新たに化石燃料を用いた発電所の建設を積極的に進めている。既に200GW分の新規発電所計画が存在しており、この規模はAI産業のエネルギー需要が再生可能エネルギー中心のグリッドに依存していないことを示す決定的な証拠となる。

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BYOPや既存グリッドの利用に関わらず、インフラ投資の方向性が化石燃料に固定されている現状では、AIの拡大がエネルギー転換の遅延要因となっている懸念が強い。再生可能エネルギーへの移行コストや技術的課題を理由に、従来の安定的な供給源である化石燃料への依存度を高める選択が企業側でなされている実態がある。

二酸化炭素排出量の増大と将来予測

施設の冷却システムが必要とする要件や平均的な電力使用量などを総合的に考慮した推定によると、Anthropicのデータセンターにおける電力消費に起因する二酸化炭素排出量は、2028年には1700万トンから3800万トンの範囲に達すると予測されている。この数値は単なる試算ではなく、具体的な施設運用シナリオに基づいたものと言える。

Better Data Center Projectは、この排出量が増加傾向にあり続け、2030年には2028年の予測値の約2倍に達する可能性があると指摘している。AIアプリケーションの利用拡大が物理的な電力消費とそれに伴う温室効果ガス排出に直接結びついていることを示す鮮明なデータであり、技術企業の環境責任に対する問いかけを国際的に喚起する結果となっている。