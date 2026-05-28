Anthropic、650億ドル調達 評価額9650億ドルで未上場AI企業で世界最高に

米AI企業AnthropicがシリーズHで650億ドルを調達、企業評価額が9650億ドルとなり未上場AI企業で世界最高を記録。競合OpenAIの評価額を上回り、多数の機関投資家が参加。資金はClaudeの拡張と研究開発に充当する方針。

米国の AI企業 Anthropic は、2024年5月28日（現地時間）、大型の 資金調達 を発表した。 このラウンドは シリーズH とされ、Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks、Sequoia Capitalが主導した。

調達額は650億ドルに達し、企業評価額は9650億ドル（約135兆円）となった。 この評価額は、同じく米国のライバル企業であるOpenAIの直近の評価額を上回り、未上場AI企業として世界最高となった。 共同主導にはCapital Group、Coatue、D1 Capital Partners、GIC、ICONIQ、XNが名を連ね、AMP PBC、Baillie Gifford、Blackstone、Brookfield、D.E.

Shaw Ventures、DST Global、Fidelity Management & Research Company、General Catalyst、Insight Partners、Jane Street、Lightspeed Venture Partners、MGX、NTTVC、NX1 Capital、T. Rowe Price Associates、Temasekなど多数の機関投資家が参加した。 また、Amazonからの50億ドルを含む150億ドル分は、クラウド大手などから事前にコミットされていた投資の組み入れとなる。

Anthropicの最高財務責任者（CFO）であるクリシュナ・ラオは、資金調達の目的として、同社のAIアシスタント「Claude」の拡張と、そのツール（Claude CodeやCoworkなど）の強化を挙げた。 具体的には、歴史的な需要に応え、研究の最前線に立ち続け、Claudeをより多様な職場環境に展開するために資金が活用されると説明した。 この調達により、AI開発を巡る米国企業間の資金力の差はさらに拡がり、市場競争が激化する可能性が高い





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