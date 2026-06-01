Anthropicが求めるのは、型破りな人材と知的独立性

Anthropicは、人類の存続に関わるレベルの問題として自社の使命を捉えているため、採用候補者を厳しく評価しているという。面接のうち1つが「カルチャー面接」と呼ばれるもので、候補者の価値観や世界観、AIがもたらす脅威をどれほど真剣に捉えているかを尋ねるものであるという。

Anthropic は、 人類の存続 に関わるレベルの問題として自社の使命を捉えているため、採用候補者を厳しく評価しているという。 面接のうち1つが「 カルチャー面接 」と呼ばれるもので、候補者の価値観や世界観、AIがもたらす脅威をどれほど真剣に捉えているかを尋ねるものであるという。

面接対策企業Exponentのキャリアコーチによれば、多くの人にとって仕事の面接はセラピーに近い感覚で行われるという。 Anthropicの元リクルーターは、カルチャー面接について「面接の担当者はどの部署からでも選ばれる可能性があり、その担当者が候補者に低い評価を与えた場合、候補者は不採用になることが多い」と述べた。 元リクルーターによると、最初は気軽な雰囲気で幅広い質問から始まり、その後職業上の倫理的ジレンマといった深い質問に変わっていくという。

Anthropicの共同設立者でダリオ・アモデイCEOの妹であるダニエラ・アモデイ氏は「私たちは異なる意見を持つ人々と敬意を持って議論できる従業員を求めており、その能力をカルチャー面接で評価している」と語った。 ダニエラ・アモデイ氏は「私たちは『あなたが持っている少し変わった信念にはどのようなものがありますか。 また、それが正しいことだと感じたために、自分にとって居心地の悪い状況でどのようにその信念を守りましたか』といった質問をします。 これは特定の信念を求めているわけではありません。

私たちが見ているのは『これは正しいことだと感じましたし、人気のある考えではなかったかもしれませんが、本当にそれを貫きました』と言える能力です」と続けた。 キャリアコーチや元リクルーターによると、Anthropicが求めているもう1つの資質は「知的独立性」で、これは会社やその使命の追求方法に対して懐疑的であること、ありふれた答えではなく独自性のある答えを求めることを指すという。 Anthropicは歴史上最も急成長した企業の1つで、その評価額は9000億ドルを超える見通しであるという。

リクルーターによると、ソフトウェア企業の最高技術責任者がその地位を手放してAnthropicで「テクニカルスタッフの一員」として働くなど、多くの人々が立場を捨てて入社を熱望しているという。 主要な職種では提示される年収が85万ドルに達することもあるため、入社は人生を左右するほど重大であるという。

ベンチャーキャピタル企業SignalFireが発表した分析によると、Anthropicは2年間で80％という同業他社最高の定着率を誇っており、エンジニアがOpenAIからAnthropicへ移る可能性はその逆の8倍であり、またGoogle DeepMindからAnthropicへ移る可能性は約11倍であるという。 Anthropicの最高商務責任者であるポール・スミス氏は「私は非常に型破りな人材を求めています」と発言。

ダリオ・アモデイCEOは「Anthropicの課題は、自社を特徴づけてきた使命へのコミットメントを薄めることなく急成長することです」と語った





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