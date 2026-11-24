米AI開発企業アンソロピックの株式上場後、時価総額が約2000億ドル減少する大下落が発生。データセンター投資への懸念から、AIバブル終焉説が浮上している。

米人工知能（AI）開発大手の Anthropic は、24日の株式市場で一時12%強下落し、新規株式公開（ IPO ）価格を割り込んだ。この急落により、同社の時価総額から約2000億ドルが消し飛ぶ事態となり、市場関係者の間でAI企業の高すぎる評価額や、巨大なコンピューティングインフラへの投下資金に対する懸念が急速に高まっている。

AI企業史上初の主要上場

Anthropicは19日、ナスダック市場に正式に新規上場を果たした。主要なAI開発企業における世界初の上場であり、現在のAIブームが持続可能かどうかを見極めるための重要な試金石として、世界中の投資家から注目を浴びていた。上場初日の取引では、IPO価格を約34%上回る111.50ドルで始値が設定され、その後も買い注文が殺到して17%高で一日の取引を終えた。当初は非常に順調な滑り出しであり、市場の期待感が極めて高いことを示していた。

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ハイテク売りと下落基調

しかし、上場後数日を経た現在、ハイテク株全体に広がる広範な売りと相まって、Anthropicの株価は明確な下落基調に移行している。市場のセンチメントが変調をきたす中で、個別企業の好材料だけでは株高を維持しきれない状況が顕在化している。特に、巨額の資金調達や高い成長期待を支えていた株主の間で、収益化までの道のりやコスト増への不安が噴出しており、それが売り圧力として直接的に反映されている形だ。

Nvidia反発も乗せられず

市場全体の動向において、23日は大きな変動が見られた。半導体大手のNvidiaは、創業者であり元CEOのJensen Huang氏が最高経営責任者（CEO）の座に復帰したことを市場が好意的に受け止め、米株式市場全体がAI関連株を主導とした急反発を見せた。しかし、Anthropicはこの上昇相場に乗ることができず、むしろ独自の下げ方向に振れた形で取引を終了した。AI関連銘柄全体の連動性が崩れつつあることを示す興味深い現象と言えよう。

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データセンター投資への懸念

投資家やアナリストの間で特に警戒されているのは、データセンターへの投資拡大ペースが鈍化した場合の影響だ。ストーンXのシニアマーケットアナリストであるFiona Cinquotti氏は、この投資ペースの鈍化がAnthropicの開発スピードに明確な影響を及ぼす可能性を指摘している。もしハードウェア面のインフラ整備が軌道修正を余儀なくされれば、それは将来的な収益力や企業の内在的価値にも深刻な影響を及ぼすだろうという見方が強まっている。

歴史的ハイテクIPOの失敗例

IPO後に公募価格を下回ったハイテク関連大手がAnthropicだけではないという点も、市場の警戒感を強める要因となっている。6月に上場した宇宙開発企業のSpaceXは、上場から約1カ月の時点でIPO価格を割り込んだ実績がある。さらに遡ると、2012年に上場したフェイスブック（現在のMeta Platforms）も、上場2日目にして公募価格を割り込むという痛恨のミスを犯している。こうした歴史的な失敗例が繰り返されることは、新興AI企業への投資リスクの高さを如実に物語っている。