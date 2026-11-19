米AI開発企業のAnthropicが813億ドル調達。SpaceXを超え過去最大のIPOとなる。機関投資家の需要は旺盛だが、初値形成後の値動きやロックアップ条項の影響に市場が注目している。

米国の人工知能（AI）開発企業である Anthropic は、18日に実施される新規株式公開（ IPO ）において、813億1000万ドルの資金調達を行うことが決定した。この金額は、同社が過去最大の IPO として記録を更新し、宇宙輸送大手のSpaceXの資金調達額を上回る規模となった。これは、AI分野における巨額の資本動向を象徴する歴史的な出来事である。

記録的な資金調達と投資家の動向

Reutersの報じるところによれば、機関投資家から個人投資家に至るまで、Anthropic株式への需要は非常に旺盛である。市場では、成長性の高い優良企業が不足しているとの見方が強く、Anthropic株は投資家の注目を集めている。この需給の偏りは、IPOの成功確率を高める重要な要因となっている。

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市場懸念と競合環境の評価

しかし、AI関連銘柄については、巨額な投資が生産性向上という形で十分な成果を生み出せるかという懸念が広がっている。さらに、金利上昇により資金調達コストが高騰しており、規制強化の可能性も投資家心理に負担をかけている。過去の事例では、高評価で上場した大型IPOの多くが、初値形成後に不安定な値動きを示してきた経緯があるため、市場関係者はAnthropic株の推移を慎重に見守っている。

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創業者の認識とロックアップ条項

米国のファミリーオフィス、Patriarch Organizationを率いるEric Shaffer会長は、Anthropicを「史上最速で成長している企業だ」と高く評価し、キャリアを歩み始めたばかりのマイケル・ジョーダンに投資するようなものだと比喩した。一方で、Shaffer会長は、新規上場銘柄が当初の値動きで不安定になるのは避けられないとも指摘した。Anthropicのロックアップ（売却制限）条項では、特定の従業員や内部関係者が初日から保有株の一部を売却可能であり、その後も決算発表などに合わせて段階的に制限が解除される。共同創業者らが保有する計10％の持ち分については、180日後に最大29％の譲渡が認められ、残りは1年後に売却可能となる。

今後の市場への波及効果

SpaceX株は現在、公開価格を上回る水準で推移しているものの、上場初日の始値は下回った経緯がある。市場では、Anthropicの株価動向が今後の大型IPO市場、とりわけ来年にも上場が見込まれる競合であるOpenAIの評価に影響を与える可能性があると見られている。このAI業界の頂点争いにおける資本動向は、今後のテクノロジー業界全体の方向性を決める鍵となるだろう。