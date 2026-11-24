米Anthropicは11月24日、AIアシスタントClaudeで作成したアーティファクトをデスクトップアプリとしてインストール可能にする機能を提供開始した。この機能により、チャートやWebページなどの成果物が独自のウィンドウで動作するアプリとなり、通知機能やフルアクセス権限の設定などが可能になる。全プラン対象でβ版として提供されている。

米 Anthropic は11月24日（現地時間）、 AIアシスタント 「 Claude 」で作成した「 アーティファクト 」（Artifacts）を、macOSおよびWindows向けの デスクトップアプリ としてインストールできる機能「Install as app」を発表した。

Mac／Windows向けのClaudeアプリで、全プランを対象にβ版として順次提供する。 アーティファクトは、Claudeとの対話の中で生成されるチャートやWebページなどの成果物だ。 Anthropicによると、当初は人と共有するための成果物という位置付けだったが、現在は日常業務のツールとしても使われているという。 例えば、カレンダーやメールから定期的に情報を取り込む会議準備ページや、その日に発送する注文の管理ツールなどだ。

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同社のエンジニア、フェリックス・リーゼバーグ氏は、Install as appをWeb上で動作するインタラクティブなページであるアーティファクトに機能を追加したものだと説明している。 インストールしたアプリは独自のアイコンを持ち、Claudeの画面内ではなく、専用のウィンドウで開く。 アプリからClaudeやコネクタを利用でき、元のアーティファクトを編集すると自動で更新される。 通知を送ったり、macOSのメニューバーやWindowsのシステムトレイに項目を追加したりすることも可能だ。

作ったアプリはリンクを送って他の人と共有でき、受け取った人もインストールできる。 使い方は、作りたいアプリをClaudeに説明し、アーティファクトとして試した後、共有メニューから「Install as app」を選ぶだけだ。 パッケージ化や署名は不要で、Claudeアカウントをそのまま使うため、APIキーや別途のログインも不要だ。 リーゼバーグ氏は、プログラミングの知識がなくてもアプリを作れるとしている。

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Anthropicは、社員が作ったアプリの例を紹介している。 レイヤーに対応した画像エディタ「Linnet」、フォルダにルールを設定してClaudeでファイルを整理する「Sift」、Claudeが助言や説明をしてくれるターミナル「Tern」、PCの稼働状況を確認できるメニューバー／トレイアプリ「Vitals」などだ。 リーゼバーグ氏も、ディスク容量の使い道を可視化するアプリや人体の構造を学べるアプリ、休憩を促すリマインダーなどのデモアプリを公開している。 ただし、これらはAnthropicの公式製品ではないとしている。

アプリに与える「権限」は3段階ある。 標準の状態では、Webブラウザ上で可能な操作に制限される。 権限を与えると、常に最前面に表示されるウィンドウやグローバルショートカット、通知などを利用できる。 最も強い「フルアクセス権」では、アプリが確認なしにプログラムを実行したり、ファイルを読み取り・変更・削除したりできる。

許可はそのバージョンにだけ有効で、アプリが更新されるたびに、自分で編集した場合も含めて再び確認を求める。 ただし、アプリの一部を外部のWebサイトから読み込んでいる場合、その部分は再確認なしに変わる可能性があるという。 フルアクセス権を与えられるのは、自分で作ったアプリか、Team／Enterpriseプランで同じ組織のメンバーが作ったアプリに限られる。 Anthropicはインストール前にアプリを審査しないため、信頼できるアプリにだけフルアクセスを与えるよう呼び掛けている。

Teamプランでは、この機能は最初から有効になっている（フルアクセス権は無効）。 Enterpriseプランでは、オーナーが有効にするまで使えない。 両プランの管理者は、組織全体でアプリ権限とフルアクセスの可否を設定できる。 米国の医療情報保護法（HIPAA）対応の組織や、ハイブリッド構成の環境では利用できない。

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アプリを開くには、オンラインでClaudeにサインインしている必要がある。 また、「Claude Docs」「Slides」「Sheets」など一部のアーティファクトはインストールできない。 利用にはClaudeのデスクトップアプリのバージョン6.28899.0以降が必要だ。 インストールしたアプリを開くには、インターネットに接続し、Claudeにサインインしている必要がある。

LinuxやWebブラウザ、モバイルでは利用できない。 また、「Claude Docs」「Claude Slides」「Claude Sheets」のテンプレートから作成したアーティファクトや、旧形式のアーティファクト、「Claude Cowork」のライブアーティファクトなどはインストールできない。