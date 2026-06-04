Another worksが「複業」をテーマにした出前授業を実施

複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営するAnother worksは、横浜市立鶴見中学校にて「複業」をテーマにした出前授業を実施しました。講師の黒田瑛子さんは、生徒に向けてこれからの働き方やキャリアについて講義を行いました。

複業マッチングプラットフォーム「 複業クラウド 」を運営するAnother worksは、横浜市立鶴見中学校にて「複業」をテーマにした出前授業を実施しました。 講師の黒田瑛子さんは、生徒に向けてこれからの働き方や キャリア について講義を行いました。

日本の雇用環境は大きな転換期を迎えています。 こうした変化の中で、一つの会社や職種にとどまらず、複数の仕事や役割を通じて自身のスキルや経験を発揮する働き方への関心が高まっています。 なかでも「複業」は、個人がキャリアの選択肢を広げるだけでなく、企業の人材不足解消や地域課題の解決にもつながる新たな働き方として注目されています。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。 主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」は、2026年6月時点で登録タレント数10万人、累計導入数2,500、累計導入自治体数250自治体を突破しています





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