Anker Nano Universal Chargerは3種類の主要プラグとスライド式変換構造を備え、スマートフォンからノートPCまで急速充電に対応する。海外旅行時の電源対応を一台でまかなえる点が特徴だ。

Anker 製の旅行用充電器「 Nano Universal Charger 」は、200以上の国と地域に対応する3種類の主要プラグを搭載した製品である。最大100Wの高出力に対応し、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器へ急速充電できるのが特徴だ。本体前面にはディスプレイが設けられ、充電状況や電圧状態をリアルタイムで確認できる。

海外での電源環境の違いに悩む旅行者にとって、変換プラグを別途持ち歩かずに済む点が最大の利点となる。Anker Nano Universal Chargerは、渡航先の電源形状に合わせてプラグの向きを変えられるスライド構造を採用しており、一台で複数の地域の電源に対応する設計になっている。

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スライド式プラグと100W出力の仕組み

Anker Nano Universal Chargerのプラグ変換は、スライド構造によって形状を切り替える方式である。アメリカ、ヨーロッパ、イギリスなどの主要な国や地域では、変換プラグを別途用意することなく電子機器を使用できると案内されている。渡航先ごとに専用アダプターを買い足す必要が減るため、荷物の軽量化にもつながる。

出力面では、USB-Cポート3つとUSB-Aポート1つを備えている。USB-Cポートは最大15W（5V=3A）、USB-Aポートは最大12W（5V=2.4A）の出力に対応する。複数のポートを同時に使用した場合でも、合計で最大100Wの範囲内で電力が効率的に分配される仕組みだ。ノートPCとスマートフォンを同時に充電するような使い方でも、全体の上限を超えない形で給電が行われる。

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本体前面のディスプレイには、充電中の状況と電圧の状態が表示される。海外のホテルや空港の電源環境は国によって電圧が異なるため、充電器側で状態を目視できることは、機器を安定して使ううえで実用的な情報源になる。

ActiveShield 4.0を含む安全機能の内容

Anker Nano Universal Chargerの安全面では、Anker独自の多重保護システムが組み込まれている。そのうえで、過熱を検知して保護する機能であるActiveShield 4.0も搭載されている。製品説明では、過電流保護、過電圧保護、ショート保護といった機能を備えていることが示されている。

これらの保護機能は、電圧環境が異なる海外での利用を想定したものとされている。国内と異なる電源に接続して長時間充電を行う場面でも、安心して使えることを狙った設計である。旅先で機器を長く充電し続けるケースにおいて、保護機能の存在は確認しておきたい要素といえる。

Type Iプラグ非対応など購入前に確認すべき点

Anker Nano Universal Chargerは、万能に見える一方で対応範囲に制限がある。オーストラリアなどで使われるType Iプラグには対応しておらず、このプラグの形状を使う地域へ行く場合は別途の対策が必要になる。購入前に、渡航先の電源プラグ形状を確認しておくことが欠かせない。

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また、最大100Wという合計出力は複数ポートで分け合う仕組みである点も理解しておきたい。どの機器にも常に最大出力が供給されるわけではなく、同時に接続する機器の数によって各ポートの出力は変化する。ノートPCのように大きな電力を必要とする機器を使う際には、接続の組み合わせを意識するとよい。

旅行時の荷物を減らしたい人にとっては、3種類の主要プラグと複数ポートを一台に集約できる点が魅力となる。対応地域と出力の仕組みを事前に把握したうえで選べば、海外での充電環境を大きく改善できる製品である。