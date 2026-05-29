AndTechが開催：高分子延伸の第一人者が語る「延伸・配向・結晶化による物性制御の基礎と実際」Zoom講座

株式会社AndTechは、R&D開発支援向けZoom講座として、高分子材料的の延伸・配向・結晶化による物性制御をテーマにした講座を開講。講師は高分子科学功績賞を受章した第一人者で、難改質性高分子の表面改質技術やプラスチックのマテリアルリサイクルにおける先駆的な業績を持つ。フィルム・繊維の強度・光学特性を高める工程最適化の実践的ノウハウを学べる。

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、 高分子延伸 について、第一人者からなる「高分子の延伸・配向・結晶化による 物性制御 の基礎と実際 ～フィルム・繊維の強度・ 光学特性 を高める 工程最適化 ～」講座を開講いたします。

本講座は、高分子材料の性能を最大限に引き出すための延伸・配向・結晶化プロセスの基礎から応用までを系统工程として捉え、フィルムや繊維の高強度化や光学的特性の最適化に直結する実践的知見を提供します。 講師は、京都大学博士課程を修了後、宇部興産株式会社（現UBE）で基礎研究から機能性素材の開発・製品化までを経験し、その後株式会社三菱総合研究所で数多くの企業への技術コンサルティングを実施した後、 academia にて教員として活躍しています。

大学においても多くの企業と共同研究を行い、環境省や経済産業省との大規模プロジェクトのリーダーも務めた実績があります。 特にプラスチックのマテリアルリサイクル分野では、従来の「熱的・化学的劣化」中心の常識を覆す「物理劣化・物理再生理論」を提唱し、リサイクル工程において高分子鎖の物理的損傷を最小化する画期的な「樹脂溜まり」プロセスを構築しました。 この理論は、リサイクル済みプラスチックの高付加価値化を可能にするもので、実用化に向けた研究が進んでいます。

さらに、結晶化超分子間力を利用した難改質性高分子の表面改質技術を創出し、この成果は大学発ベンチャー企業の設立につながっています。 これらの一連の研究は、高分子科学分野に多大な貢献をもたらし、2025年度に高分子学会から「高分子科学功績賞」を受賞するなど、国内外から高く評価されています。 本講座では、このような最先端の知見を基に、延伸・配向・結晶化による物性制御の基本原理から、実際の製造プロセスにおけるパラメータ最適化の手法までを体系的に解説します。

参加者は、理論的背景と実務経験を兼ね備えた講師から、材料設計から製品品質に至るまでの一連の流れを学ぶことで、自社の開発・生産現場に即座に活かせるスキルを習得できます。 質疑応答の時間も設けられ、業界の最前線で活躍する参加者との意見交換を通じて、新たな視点や課題解決のヒントを得られる機会となります。 R&D開発に従事するエンジニア、材料設計者、プロセス技術者、および高分子材料の性能向上に関心を持つ研究者にとって、本講座は非常に貴重な学習の場となります。

現代の材料産業では、高性能・高機能化と同時にサステナビリティへの対応が強く求められており、延伸技術を核心とした物性制御のノウハウは、競争力強化に直結する重要な技術要素です。 teoria と実践のbridging を図る本講座の内容は、産業界の直面する具体的な課題に対する解決策を提示するものとして期待されています





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高分子延伸 配向結晶化 物性制御 フィルム強度 光学特性 工程最適化

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