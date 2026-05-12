AndroidとiPhoneでデータのやり取り機能が強化される

Androidのシェア機能のアップデートにより、AndroidとiPhoneでファイルのやりとりが可能になった。また、AirDrop連携に対応していないスマートフォンでも、QRコードによるクラウドでのやりとりが可能になる。Googleは、iOSとのデータ移行方法 çocukların刷新を図っており、パスワードなどすべての情報をワイヤレスで転送できるようになった。メッセージサービス「RCS」も AndroidとiPhoneでやり取り可能な暗号化に対応する予定である。

Android の共有データ転送に関する機能をアップデートする Android のファイル転送機能「 Quick Share 」が、iOSの「AirDrop」とも連携可能になり、 Android とiPhoneでファイルのやりとりが可能になった。

既にGoogle Pixel、Samsung Galaxy、OPPOの一部機種で対応が進んでいるが、2026年中に、より多くのメーカー機種がAirDropとの連携に対応する。 また、AirDrop連携に対応していないスマートフォンでも、同日から全てのAndroidスマートフォンのQuick ShareでQRコードを作成し、クラウド経由でiPhoneとファイルのやりとりが可能になる。iPhoneからAndroid端末へのデータ移行がよりスムーズになる。

GoogleはAppleと協力し、iPhoneからAndroidへのデータ移行方法を刷新。 これにより、パスワード、写真、メッセージ、アプリ、連絡先、ホーム画面のレイアウトなどをワイヤレスで転送できる。eSIMの転送にも対応しているので、通信の切り替えもスムーズになる。 この新たなデータ転送機能は、2026年にGalaxyとPixelで先行してリリースされる予定だ。

Google Messages との対応についても、今後AndroidとiPhoneでやりとりできるメッセージサービス「RCS」が、エンドツーエンドの暗号化に対応する予定だ。auやソフトバンクなど対応キャリアを利用しているiOS 26.5搭載のiPhoneユーザーと、最新バージョンのGoogle メッセージを使用しているAndroidユーザー向けに順次展開される





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Android Iphone Airdrop Quick Share QR Code Cloud Transfer Google Apple Data Transfer Android Messages RCS End-To-End Encryption Carrier Message Service Email/Data/Notify

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