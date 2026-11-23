ニューヨーク市議会では、配送業務の委託を阻止する「配送保護法」が審議中です。これはAmazonの配送サービスパートナー(DSP)プログラムを解体するためのものであるとして、Amazonは同法案に反対の立場を示しています。新たに、Amazonは配送保護法に反対するために、配送物に「ニューヨーク市議会は注文ごとに最大5ドル(約790円)の追加料金を課す可能性があります」というラベルを貼り始めた事が明らかになりました。

といったプログラムを実施しています。 これらのプログラムを通じて働く配達員は、あくまで「DSPの従業員」や「個人事業主」となるため、Amazonが社会保険料の支払いを行ったり、労働災害の補償を行ったり、事故時の法的責任を負ったりする必要はありません。

一方で、労働組合や政府機関などは、実質的な雇用関係にあるにもかかわらず、Amazonだけが責任を逃れる構造になっているとして、配送業務を委託するこれらのプログラムを批判。 アメリカのニューヨーク州ニューヨーク市では、Amazonの配送業務委託を是正するため「Delivery Protection Act」という法案が議会に提出されています。

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「配送保護法」は、地元の倉庫から消費者まで商品を輸送する倉庫や保管施設の運営者に対し、市当局から許可証を発行し、新たな安全基準や雇用基準を順守することを義務付けるという法案。 この法案が成立すれば既存のDSP契約を打ち切らざるを得なくなり、ニューヨークを拠点に活動する40社以上の企業と5000人以上の配送員が職を失う可能性があるとして、Amazonは配送保護法に反発しています。 配送保護法はニューヨーク市議会で審議中ですが、Amazonはさまざまな手段を講じて同法案の成立に反対しています。

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報道によると、Amazonは配送物に「ニューヨーク市議会がAmazonの注文に最大5ドルの追加料金を課す可能性がある」と主張するラベルを貼ることで、世論を味方につけようとしています。 なお、Amazonは2026年11月第3週からモバイルアプリとウェブサイトに「ニューヨーク市議会は注文ごとに最大5ドルの追加料金を課す可能性があります」という通知を表示し始めました。 Amazonはこれとほぼ同じメッセージを配送ラベルにも記載し始めているわけです。

Amazonは配送保護法が可決されれば「ニューヨーク市の何百万人もの顧客にとって配送が遅くなり、価格も高くなる可能性が高い」と主張し、法律が可決されれば倉庫を市外に移転するとまで脅迫しています。 しかし、労働組合やジュリー・メニン市議会議長、ゾーラン・マムダニ市長は、Amazonは「ニューヨーカーを脅し、市議会を威嚇しようとしている」として、Amazonに反論しています。