自宅に3Dプリンターを置きたい。ロボットと暮し、フィジカルAIを先取りしたい──。そんな輝かしい未来を実現するにも、極めて厳格な審査機関の承認が必要となる。家族である。

AIしかり、自動運転しかり、テクノロジーの進化と社会の合意形成は、必ずしも同じ速度で進むわけではない。 自宅に3Dプリンターを置きたい。 ロボットと暮し、フィジカルAIを先取りしたい──。

そんな輝かしい未来を実現するにも、極めて厳格な審査機関の承認が必要となる。 家族である。 Bambu Labの「A1 mini」は、180×180×180mmの造形サイズに対応する3Dプリンター。 全自動キャリブレーションや流量補正を備え、別売りの「AMS lite」を追加すれば多色造形も楽しめる。

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「Seal Lite」は、青色構造化光で物体の形状を読み取るハンディ型3Dスキャナー。 公称精度0.02mm、最小点間隔0.07mmで、WindowsとmacOSに対応する。 置物や貝殻などの形状を取り込み、編集や3Dプリントに活用できる。