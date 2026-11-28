プレスリリース Amazon・Prime Video世界ランキングで日本発の実写ドラマ初！森七菜×蒔田彩珠 W主演『地雷グリコ』が世界5位へ急上昇

株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：瀬戸口克陽、以下「THE SEVEN」）が企画・制作を手掛けたPrime Originalドラマ『地雷グリコ』（英題：Rock, Paper, Landmine）が、Amazonの公式発表によるPrime Video週間グローバルランキング「Top 10 non-English Prime Original series（非英語オリジナルシリーズ週間TOP10）」（集計期間：2026年11月16日～22日）において、世界5位にランクインしたことをお知らせいたします。 2026年6月にPrime Videoの公式週間グローバルランキング発表が開始されて以降、日本発の実写ドラマシリーズが非英語オリジナルシリーズ部門でTOP10入りを果たすのは本作が初となります。

グローバルランキング初登場9位、2週目で5位を記録し、また、国内ドラマ部門デイリーランキングで1位を獲得するなど快挙となりました。 本作は、2026年11月13日（金）0:00より世界240以上の国と地域で世界独占配信がスタートし、初登場時は月曜から日曜までの週間集計のうち、配信開始からわずか4日で9位にランクインし、2週目は5位へと急上昇しております。

Advertisement

本作は、史上初のミステリー賞9冠を達成した青崎有吾氏の同名小説『地雷グリコ』（角川文庫／KADOKAWA刊）を、森七菜・蒔田彩珠のW主演、関和亮監督で実写ドラマ化（全6話一挙配信）した新感覚の頭脳バトルドラマです。