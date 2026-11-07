Amazon限定ノートPCとアクセサリーの販促、製品仕様と価格情報を詳述

Amazon.co.jp限定のHP、Lenovo、ASUS製ノートパソコンおよびcocoparモニター、Logitechマウスなどの最新製品仕様、ディスプレイ特性、周辺機器の詳細な比較情報を提供します。

Amazon.co.jpで販売されている特定のノートパソコンと周辺機器の製品リストに対し、各機種の主要な仕様、ディスプレイの技術的詳細、および付属ソフトウェアの内容について解説を行う。

HPノートPC Core 5搭載の仕様

HP製の15-fdモデルは15.6インチのディスプレイを搭載し、インテル Core 5 120Uプロセッサーを内部に備えている。

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このノートパソコンのメモリ容量は16GBに固定されており、ストレージには512GBのSSDが採用されている。

オペレーティングシステムとしてはWindows 11がプリインストールされており、Microsoft Office 2024とWPS Officeも同時に搭載されている。

セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能が装備されており、Copilotキーが物理的に配置されている。

カラーバリエーションはナチュラルシルバーで、型番はBJ0M5PA-AAAIである。

Lenovo IdeaPad Slim 3の性能とバッテリー

LenovoのIdeaPad Slim 3 83K9003JJPは14.0インチの画面を持つAMD製ノートパソコンである。

CPUにはAMD Ryzen 5 8640HSが使用されており、メモリは16GB、SSD容量は512GBとなっている。

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このモデルの特徴は12.6時間という長時間のバッテリー駆動時間であり、重量は1.39kgに抑えられている。

OSはWindows 11であり、Microsoft 365の試用版が付属している。

カラーはルナグレーで、Amazon.co.jp限定の販売品目となっている。

ASUS Vivobook 15のWi-Fi 6EとRyzen 7

ASUSのVivobook 15 M1502NAQ-R7165BUWSは15.6インチのディスプレイを搭載したモデルである。

プロセッサーとしてAMD Ryzen 7 170が採用されており、メモリ容量は16GB、SSDは512GBである。

通信規格としてWi-Fi 6Eに対応しており、重量は1.7kgとなっている。

ソフトウェア面ではWindows 11に加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）が搭載されている。

カラーはクワイエットブルーで、型番はM1502NAQ-R7165BUWSである。

cocoparモバイルモニターの技術的特徴

cocoparの14インチモバイルモニターC-14QHは2k解像度（2560x1600）の高輝度ディスプレイを搭載している。

明るさは350nits、リフレッシュレートは120Hz、色域は100％sRGB広色域に対応している。

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重量は590gと軽量で、薄型デザインかつ非光沢表面を持ち、自立スタンドと狭額縁が特徴である。

FreeSync対応とブルーライト軽減機能も備えており、PS4、PS5、Xbox、Switch、PC、Macなどのデバイスと互換性がある。

接続端子にはType-C、mini HDMI、VESA対応が含まれ、スピーカーも内蔵されている。

Logitechマウスとケーブル製品の機能

ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスM575SPdはBluetoothとLogibolt無線接続に対応している。

対応OSはWindows、Mac、iPad OS、Chromeで、カラーはブラックの国内正規品である。

CIOのフラットスパイラルケーブルCtoCはType-C/USB-C対応で、PD 240Wの急速充電と480Mbpsのデータ転送をサポートしている。

このケーブルは磁石吸着機能と形状記憶機能を持ち、iPhone 17、16、15やMacbook Pro/Air、iPad、Galaxy、Google Pixelなどのデバイス用に設計されている。

AnkerのPowerLineケーブルシリーズはUSB-CとUSB-A 3.0対応で、テレアワーキングや在宅勤務に使用される。

0.9mのホワイトカラーモデルであり、iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどのAndroidおよびiOS機器に対応している。

Anker Lightningケーブルの耐久性

AnkerのPowerLine IIライトニングケーブルはMFi認証を取得しており、超高耐久設計となっている。

長さは0.9mでカラーはホワイトである。

対応機種にはiPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusの各種機種が含まれる。