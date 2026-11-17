HP、Lenovo、ASUSの限定ノートPCとロジクールマウス、CtoCケーブルの仕様を解説。Core 5からRyzen 7、静音トラックボールまで、テレワーク向け製品の核心仕様を詳述します。

Amazon.co.jp限定販売されているノートパソコンと周辺機器の製品群が、それぞれ異なる性能と機能で消費者のテレワークニーズに応えています。HP、Lenovo、ASUSの主要なラップトップモデルは、最新のプロセッサと十分なメモリ容量を標準搭載し、実務での利用に耐えうる構成を整えています。また、入力デバイスや接続ケーブルといった周辺機器も、生産性向上や利便性を重視した仕様を採用しています。これらの製品は、特定のプラットフォームでの限定販売となっている点が特徴的です。

HP Lenovo ASUSノートPCのハードウェア仕様比較

HPが提供する限定モデルのノートパソコン「15-fd」は、15.6インチのディスプレイとインテル Core 5 120Uプロセッサを備えています。メモリ容量は16GB、SSDは512GBを搭載し、Windows 11とMicrosoft Office 2024がプリインストールされています。さらにWPS Officeも同梱され、カメラシャッターや指紋認証機能を搭載しているため、プライバシー保護とセキュリティ性が確保されています。色はナチュラルシルバーで、型番はBJ0M5PA-AAAIです。薄型設計であり、Copilotキーも装備されています。

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LenovoのIdeaPad Slim 3は、14.0インチのディスプレイとAMD Ryzen 5 8640HSプロセッサを搭載しています。メモリも16GB、ストレージは512GBのSSDです。バッテリー駆動時間が最大12.6時間と長く、重量は1.39kgと軽量です。Windows 11を搭載し、Microsoft 365の試用版が含まれています。色はルナグレーで、型番は83K9003JJPです。このモデルは、持ち運びやすさと長時間のバッテリー駆動を両立させた構成となっています。

ASUSのVivobook 15 M1502NAQは、15.6インチのディスプレイとAMD Ryzen 7 170プロセッサを採用しています。メモリ16GB、SSD 512GBの構成で、Wi-Fi 6Eにも対応しています。Microsoft 365 Personalが24か月版で搭載されており、Windows 11を標準OSとしています。重量は1.7kgで、色はクワイエットブルーです。型番はM1502NAQ-R7165BUWSとなっています。高速な通信環境と長期のオフィスソフト利用が可能な点が特徴です。

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ロジクールとAnkerの周辺機器機能と互換性

ロジクールから発売されている静音ワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」は、BluetoothとLogibolt無線技術を備えています。Windows、Mac、iPad OS、Chrome環境と幅広く互換性を持ちます。トラックボールマウスであるため、狭いスペースでも操作性が維持でき、静音設計により周囲への配慮も可能です。色はブラックで、国内正規品として提供されています。Amazon.co.jp限定で、壁紙ダウンロードも付属しています。型番はM575またはM575SPと表記されます。

CIOから提供されるフラットスパイラルケーブルは、CtoC（Type-C/USB-C）接続のPD急速充電ケーブルです。最大240Wの充電出力と480Mbpsのデータ転送速度に対応しています。平型で磁石吸着機能があり、形状記憶機能によって整理が容易です。iPhone 17、16、15、Macbook Pro、Air、iPad、Galaxy、Google Pixel、Android機器に対応しています。色はライトブラックで、長さは1.5mです。ケーブルの絡まりを防ぐ設計が施されています。

AnkerのUSB Type Cケーブル「PowerLine USB-C & USB-A 3.0」は、0.9mの長さでホワイトカラーです。USB 3.0規格に対応し、高速データ転送が可能です。iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBook、Android機器など、幅広いUSB-C機器と互換性があります。テレワークやリモート、在宅勤務時の利用を想定した製品構成です。高耐久性を謳っており、日常での頻繁な使用にも耐えうる品質を確保しています。

AnkerのiPhone充電ケーブル「PowerLine II ライトニングケーブル」は、MFi認証を取得しています。0.9mの長さで、色はホワイトです。iPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusなどの各種モデルに対応しています。超高耐久性を特徴としており、断線や破損に強い構造を持っています。Lightningコネクタを使用するApple製品ユーザーにとって、信頼性の高い充電ソリューションとなっています。