HP、Lenovo、ASUSのノートPCとLogitech、Ankerなどの周辺機器の主要仕様、CPU、メモリ、OS対応、およびAmazon限定モデルの製品特徴を明確に整理しました。

Amazon.co.jpで販売されている限定ノートパソコンおよび周辺機器の製品リストにおいて、主要なコンピューティングデバイスとアクセサリのカテゴリー構成が明確になっている。ここでは、HP、Lenovo、ASUSといった主要メーカーのノートPCモデルと、LogitechおよびAnkerの周辺機器製品に焦点を当てて、その仕様と特徴を整理する。

HPとLenovoのノートPCの基本仕様

HPから提供されるノートパソコン 15-fdは、Amazon.co.jp限定モデルとして展開されている。このデバイスは15.6インチのディスプレイを搭載し、内部コンポーネントとしてインテル Core 5 120Uプロセッサーを採用している。メモリ容量は16GB、ストレージとしてSSDの512GBを備えており、オペレーティングシステムにはWindows 11がプリインストールされている。

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ソフトウェア面では、Microsoft Office 2024に加えてWPS Officeも搭載されている。セキュリティ機能としてカメラシャッターと指紋認証が用意され、デザインはナチュラルシルバーの薄型ボディとなっている。また、Copilotキーを搭載している点も特徴の一つである。型番はBJ0M5PA-AAAIとなっている。

次にLenovoのIdeaPad Slim 3は、14.0インチのディスプレイを搭載したモデルである。プロセッサーにはAMD Ryzen 5 8640HSが使用されており、メモリ16GB、SSD 512GBの構成となっている。Windows 11が搭載され、バッテリー駆動時間は12.6時間とされている。重量は1.39kgで、色はルナグレーである。型番は83K9003JJPであり、Microsoft 365の試用版が含まれている。

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ASUS製品とLogitechマウスの詳細

ASUSのノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQもまた、Amazon.co.jp限定製品である。15.6インチのディスプレイにはAMD Ryzen 7 170プロセッサーが採用されている。メモリは16GB、SSDは512GBで、Windows 11が動作する。重量は1.7kgであり、色はクワイエットブルーである。ネットワーク機能としてWi-Fi 6Eをサポートしている。型番はM1502NAQ-R7165BUWSで、Microsoft 365 Personal（24か月版）が搭載されている。

周辺機器においては、ロジクールから静音ワイヤレストラックボールマウス M575SPdが発売されている。この製品はBluetoothとLogibolt無線技術に対応し、Windows、mac、iPad OS、Chrome環境で動作する。カラーはブラックで、型番はM575 M575SPである。国内正規品であり、Amazon.co.jp限定で壁紙ダウンロードが付属する仕様となっている。

ケーブル製品の仕様と対応機器

CIOのフラットスパイラルケーブルは、CtoC（Type-C/USB-C）接続であり、PD急速充電に対応している。このケーブルは平型で磁石によるマグネット吸着機能を持ち、形状記憶機能によりまとめて収納できる。PD出力は240W、データ転送速度は480Mbpsである。対応端末としてiPhone 17、16、15、Macbook Pro/Air/iPad、ノートパソコン、Galaxy、Google Pixel、Android端末が挙げられている。カラーはライトブラックで、長さは1.5mである。

AnkerのUSB Type Cケーブル PowerLineは、USB-CとUSB-A 3.0の接続を提供する。この製品はiPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどのAndroidおよびUSB-C機器に対応している。用途としてテレワークやリモート、在宅勤務が想定されている。カラーはホワイトで、長さは0.9mである。

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さらにAnkerのiPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブルも確認できる。この製品はMFi認証を取得しており、超高耐久仕様となっている。対応機種はiPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusなど広範囲にわたる。カラーはホワイトで、長さは0.9mである。これらの製品群は、現在のデジタルワークスタイルに対応した多様なオプションを提供している。