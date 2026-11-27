Amazonブラックフライデーの先行セールが始まった。効率、コスパ、本当に必要か──そんな無粋なことを考えるのはもうやめよう。

Amazonブラックフライデーの先行セールが始まった。 効率、コスパ、本当に必要か──そんな無粋なことを考えるのはもうやめよう。 欲しいから買う。 使い道は届いてから考える。

「買ってどうする」とささやく理性を黙らせ、無意味な散財に身を投じる。 それこそが買い物の楽しみ、資本主義の悦楽なのである。 内蔵マイクで音を拾い、音楽のリズムに合わせて磁性流体が形を変える。 白色LEDのバックライトを備え、幅9×奥行5×高さ14cmとデスクに置きやすいサイズ。

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充電式で、商品説明では約8時間使えるとされている。 Divoomの「Times Gate」は、128×128ピクセルのカラー液晶を5つ搭載。 専用アプリで時刻や天気、ピクセルアートなどを各画面に設定できる。 電源につないで使う据え置き型で、オンライン情報の表示にはWi-Fi接続が必要だ。