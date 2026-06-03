Amazon Ringブランドからシリーズ初4K防犯カメラの「Outdoor Cam Pro」など新製品が多数登場

Amazon Ringブランドからシリーズ初4K防犯カメラの「Outdoor Cam Pro」など新製品が多数登場した。Alexaが代わりに応答する「Alexa+ Greetings」やAIで動画を説明する機能など盛りだくさん。また、Familiar Facesが消費者のプライバシーに関する基本概念に違反するとして、バージニア州在住のチャールズ・シグウォルト氏は2026年6月2日にAmazonの本社があるワシントン州西部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起しました。

Amazon Ring ブランドからシリーズ初4K防犯カメラの「Outdoor Cam Pro」など新製品が多数登場、Alexaが代わりに応答する「Alexa+ Greetings」やAIで動画を説明する機能など盛りだくさん - GIGAZINE この Familiar Faces が消費者の プライバシー に関する基本概念に違反するとして、バージニア州在住のチャールズ・シグウォルト氏は2026年6月2日に Amazon の本社があるワシントン州西部地区連邦地方裁判所に 集団訴訟 を提起しました。

シグウォルト氏は顔認証を受けた全米の人々を対象とした集団訴訟と、バージニア州住民を対象とした下位集団訴訟を提案しています。 訴状では「Familiar Facesは顔認識技術を用いて、すべての来客や通行人の顔をスキャンし、AIを使って誰であるかを分類します。 AIはその後、それぞれの人物の『特徴量(faceprint)』を独自の数値データへ変換します。 これにより、Familiar Facesが顔認識を行うたびに、Ringはその人物が誰であるかを再識別できるようになります。

Ringカメラの前を通過した何百万人ものアメリカ人が、知らないうちに顔認識システムによるスキャン対象になっているのです。 生体認証情報の価値の総体的な損失によって生じた実際の損害に加えて、顔認識データを無断利用された人に支払われるべき法定損害賠償額を計算すると、この訴訟における損害額は500万ドルをはるかに超えます」と述べられています。 アメリカでは州ごとにプライバシーに関する法律が大きく異なるため、Familiar Facesは一部地域でのみ使用できる機能となっています。

そのため訴状では「Ringは顔認識機能に関して生体認証プライバシー法を順守する能力を明らかに持っているにもかかわらず、特定の地域に対して意図的に顔認識監視を避けないことを選択している」と指摘しています。 なお原告側は、生体認証を直接規制する法律がない州であっても、既存のプライバシー保護法や肖像利用に関する法律に照らして違法性を問えると主張しています。 訴訟ではさらに、バージニア州法違反も主張されています。

バージニア州法には「本人の同意なしに商業目的で個人の名前や肖像を商業利用することを禁じる」という条項があり、Amazonは書面による同意なしに写真や生体認証情報といった個人データ、写真、肖像を商業目的で使用することにより、バージニア州法のこの条項に故意に違反したと訴訟では述べられています。 その他、Ringカメラの顔認識機能による売上増加にもかかわらず顔認識データとして利用された一般消費者には何ら補償が行われなかったとして、プライバシー侵害に対する金銭的補償と不当利益の返還を原告らは求めています





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