Amazonスマイルセール：レノボゲーミングPC大幅値下げ、RTX50シリーズ最安級

Amazonの11月4日開始スマイルセールで、レノボのGeForce RTX 50シリーズ搭載ゲーミングノートPCが最大9万円以上値下げ。Lenovo LOQやLegion Pro 7iなど主要モデルの詳細価格と仕様を解説。

Amazon は11月4日から12日にかけて「スマイルSale」を開催しており、この期間中に レノボ のゲーミングノートPCが一斉に大幅値下げされている。特に注目すべきは、最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したモデル群で、従来価格から9万円以上の割引が適用されている。これにより、高スペックなゲーミング環境を手頃な価格で構築できる機会となっている。

エントリー層向けLOQシリーズの価格破壊

エントリー層向けの「Lenovo LOQ 17IRX10」(型番: 83JH00EVJP)は、直近価格から9万円引きとなり、現在26万9,800円で販売されている。このモデルはCore i7-14700HXプロセッサーと、VRAM容量8GBのGDDR7メモリを搭載するGeForce RTX 5070 Laptop GPUを組み合わせる高性能機だ。ディスプレイは17.3型の非光沢IPS液晶パネルを採用し、解像度は1,920×1,080ドット、リフレッシュレートは最大165Hzに対応している。また、NVIDIA G-SYNC技術もサポートされており、滑らかな映像表示が可能だ。

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同シリーズのもう一つの主力機種「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」(型番: 83SC0085JP)は、直近価格の10万4,000円引きとなる18万4,800円で購入できる。こちらは15.6型の144Hz対応ディスプレイを搭載し、GeForce RTX 5060 Laptop GPUとCore i7-13650HXプロセッサーを備える。メモリは16GB DDR5-4800 SO-DIMMだが、最大32GBまで換装可能であり、拡張性を重視するユーザーにも適している。さらに、ゲームごとのパフォーマンスを自動最適化する独自AI機能「Lenovo AI Engine+」を搭載している点も特徴の一つだ。

ハイエンドLegionシリーズの大幅ディスカウント

ハイエンドモデルである「Lenovo Legion Pro 7i Gen10」(型番: 83F500SPJP)は、10月末頃の価格より9万9,220円引きとなり、75万6,580円で提供されている。このトップモデルは、VRAM容量24GBのGDDR7メモリを搭載するGeForce RTX 5090 Laptop GPUを採用しており、最新のゲーム環境でも最高設定での動作が見込める。CPUにはCore Ultra 9 290HX Plusが使用され、メモリは64GB DDR5-6400 SO-DIMM、ストレージは1TB M.2 SSDを標準装備している。ディスプレイは16.0型のOLED有機ELパネルで、解像度2,560×1,600ドット、リフレッシュレート最大240Hzを実現している。

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上位モデルの少し下位にあたる「Lenovo Legion 7i Gen10」(型番: 83F500SNJP)は、10月末頃の価格より8万6,020円安い57万1,780円で購入可能だ。GeForce RTX 5080 Laptop GPU（VRAM 16GB GDDR7）とCore Ultra 9 290HX Plusプロセッサーを搭載し、メモリは32GB DDR5-6400 SO-DIMM（最大64GBまで拡張可能）を備える。ディスプレイも16.0型の2K解像度OLEDパネルで240Hz駆動をサポートしており、高音質化のために2Wツイーター×2、2Wウーファ×2構成の4基ステレオスピーカーを搭載している。

中堅ハイエンドPro 7iと接続性能の進化

「Lenovo Legion Pro 7i Gen10」(型番: 83F500SQJP)は、10月末頃の価格より7万7,000円引きの49万2,800円で販売中だ。GeForce RTX 5070Ti Laptop GPU（VRAM 12GB GDDR7）を搭載し、Core Ultra 9 290HX Plusプロセッサーと32GB DDR5-6400 SO-DIMMメモリを組み合わせる。ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeだ。ディスプレイは16.0型の2K解像度OLEDパネルで240Hzに対応し、サウンド面では2Wツイーター×2、2Wウーファ×2構成のステレオスピーカーと3.5mmオーディオ・コンボジャックを備えている。

これらのLegionシリーズは、接続性においても進化したインターフェイスを搭載している。Thunderbolt 4、USB PD/DisplayPort出力対応のUSB 3.2 Gen 2 Type-C、および複数のType-Aポートに加え、2.5Gigabit Ethernet、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4などを標準装備している。特にWi-Fi 7の採用は、将来的なネットワーク環境の変化にも柔軟に対応できる点で優れており、長期的な利用を想定した設計となっている。各モデルとも専用電源端子とHDMI 2.1ポートを備え、外部モニターへの出力も容易だ。