Amazon限定ノートパソコンセール：HP・Lenovo・ASUSの新モデルが15日間販売

Amazon.co.jp限定でHP 15‑fd、Lenovo IdeaPad Slim 3、ASUS Vivobook 15が各種スペックと価格で登場。業務用と学生向けに適したモデルを紹介。

Amazon.co.jp限定で、HP、Lenovo、ASUSの新型ノートパソコンが15日間だけ販売されることが発表されました。各メーカーは、Windows 11とMicrosoft 365を搭載したハイエンド機種を提供し、ビジネスユーザーと学生の両方をターゲットにしています。

HP 15‑fdの特徴と仕様

HPの15‑fdは15.6インチディスプレイを備え、Intel Core i5-1200Uプロセッサと16GBメモリ、512GB SSDを搭載しています。Windows 11とMicrosoft Office 2024、WPS Office、指紋認証、カメラシャッターボタン、薄型設計が特徴です。色はナチュラルシルバーで、ビジネスに適したスポーティーなデザインです。

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Lenovo IdeaPad Slim 3の長時間駆動

Lenovo IdeaPad Slim 3は14.0インチディスプレイとAMD Ryzen 5 8640HSを採用。16GBメモリと512GB SSD、Microsoft 365試用版、Windows 11を標準装備しています。バッテリー駆動時間は12.6時間で、軽量1.39kgのルナグレーカラーが人気です。

ASUS Vivobook 15と省エネルギー設計

ASUS Vivobook 15 M1502NAQは15.6インチディスプレイとAMD Ryzen 7 170プロセッサ、16GBメモリ、512GB SSDを備え、Microsoft 365 Personal（24か月版）を含むWindows 11を搭載。1.7kgの軽量設計とWi‑Fi 6Eをサポートし、クワイエットブルーのファイナルカラーで完成度が高いです。

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付属アクセサリと充電ケーブルの提供

ノートパソコン購入者は、Logitech M575トラックボールマウスやAnker PowerLine USB‑C・USB‑Aケーブル、iPhone用ライトニングケーブルなどのアクセサリを含めて受け取ることができます。これらは在宅勤務やテレワークでの作業効率向上を目的としています。

購入期間と完売リスク

Amazon.co.jp限定の販売は2024年5月1日から5月15日までの15日間に限定されています。販売完了後は再販されない可能性が高く、在庫がなくなり次第終了します。購入希望者は早めにチェックすることが推奨されます。