AmazonでHUAWEIスマートウォッチと体組成計のセットが期間限定割引

Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチおよび体組成計セットが特別価格で販売中。期間は6月11日23時59分まで。
Amazonにて、 HUAWEI のスマートウォッチが特別価格で販売されている。 期間は6月11日23時59分まで。
今回、約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した約30.4gの薄型軽量設計モデル「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」単体のほか、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットや、アルミニウム合金を採用し約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した「HUAWEI WATCH FIT 4」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットなどがラインナップ。 体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」は「HUAWEI Healthアプリ」とBluetooth接続し、体重、体脂肪率、骨格筋量の変動推移をグラフで確認できる。
期間中、それぞれ割引価格で提供される。
【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ブルー HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック 【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブルー 【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 グリーンHUAWEI WATCH FIT 4 ブラック+HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition フロスティホワイト iOS&Android対
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro WATCH FIT 4 体組成計 Amazon割引
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