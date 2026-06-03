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AmazonでHUAWEIスマートウォッチと体組成計のセットが期間限定割引

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AmazonでHUAWEIスマートウォッチと体組成計のセットが期間限定割引
HUAWEIWATCH FIT 4 ProWATCH FIT 4
📆6/3/2026 6:39 PM
📰game_watch
47 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチおよび体組成計セットが特別価格で販売中。期間は6月11日23時59分まで。

Amazonにて、 HUAWEI のスマートウォッチが特別価格で販売されている。 期間は6月11日23時59分まで。

今回、約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した約30.4gの薄型軽量設計モデル「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」単体のほか、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットや、アルミニウム合金を採用し約1.82インチのAMOLEDディスプレイを搭載した「HUAWEI WATCH FIT 4」と体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」のセットなどがラインナップ。 体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」は「HUAWEI Healthアプリ」とBluetooth接続し、体重、体脂肪率、骨格筋量の変動推移をグラフで確認できる。

期間中、それぞれ割引価格で提供される。

【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ブルー HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック 【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブルー 【体組成計セット】HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 グリーンHUAWEI WATCH FIT 4 ブラック+HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition フロスティホワイト iOS&Android対

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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro WATCH FIT 4 体組成計 Amazon割引

 

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