Amazonで人気アニメグッズ付きキャンディやゼリーがクーポンで割引セール中

Amazonでは、明治の「美少女戦士セーラームーン」コラボグミ、アサヒの三ツ矢サイダーキャンディ、たらみの蒟蒻ゼリーなど、各種キャンディ・ゼリー製品が期間限定クーポンで大幅割引されています。セーラームーンの原作版マグネット付きグミ、炭酸飲料の味わいを再現したキャンディ、冷凍してシャーベット風に楽しめるゼリーなど、バラエティに富んだ商品がお買い得に。この機会にまとめ買いはいかがでしょうか。

Amazonにおいて、明治のグミキャンディ「果汁グミ」に漫画「美少女戦士セーラームーン」の図柄のマグネットが付属する「明治 美少女戦士セーラームーン 果汁グミ マスカット108g」が、6月6日までのクーポン適用で、現在価格の半額となる444円で販売されている。

価格は5月12日以降、段階的に下落しており、現在のクーポン適用後の価格は、6月2日の価格よりもさらに5円安くなっている。

「明治 美少女戦士セーラームーン 果汁グミ マスカット108g」は、明治「果汁グミ」2袋にセーラームーンのマグネット1つがセットになったもの。 マグネットシートの図柄は「セーラーマーキュリー」か「セーラージュピター」のいずれか1枚が付属する。 図柄はアニメ版ではなく、武内直子氏による原作版のものとなっている。

アサヒグループ食品のキャンディ「三ツ矢サイダーキャンディ アソート」が6袋セットになった「三ツ矢サイダーキャンディ 112g×6袋」が6月25日までのクーポン適用で、現在価格から52円引きとなる988円で購入できる。1袋あたりの価格は約165円。 三ツ矢サイダーキャンディ 112g×6袋は、炭酸飲料「三ツ矢サイダー」をモチーフとしたキャンディ商品「三ツ矢サイダーキャンディ アソート」が6袋セットになったもの。

含まれる味は三ツ矢サイダー、ぶどう、レモン、ももの4種類で、三ツ矢サイダーのみ、生地に重曹を練り込み、炭酸飲料の「三ツ矢サイダー」の味わいを再現しているという。 内部に「シュワシュワパウダー」も含まれており、炭酸飲料のシュワっとさわやかな様子も再現する。 たらみの蒟蒻ゼリーのみかん味が6個セットになった「たらみ おいしい蒟蒻ゼリー みかん味 150g(1箱 6個入)」が6月30日までのクーポン適用で、現在価格の98円引きとなる874円で販売されている。1個あたりの価格は約146円。

たらみ おいしい蒟蒻ゼリー みかん味 150g(1箱 6個入)は、同社のスタンドパウチによる蒟蒻ゼリー商品「たらみ おいしい蒟蒻ゼリー」のみかん味が6個セットになったもの。 上部のキャップを咥えて、袋側を少しずつ押し出して食べる。 食物繊維やぶどう糖も含まれており、1個あたりのエネルギーは82kcal。6時間以上冷凍庫にいれることで、シャリシャリとしたシャーベット食感が味わえるとしている





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