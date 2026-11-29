Amazon.co.jp限定でPlayStation 5デジタル・エディションやHP、Lenovo、ASUSのノートパソコン、さらにロジクールやAnkerの周辺機器がセット販売されています。

Amazon.co.jpの限定ストアにおいて、ソニーグループのPlayStation 5 デジタル・エディションを含む各種ガジェットとPC機器がセットで販売されています。本記事では、CFI-2200B01モデルを始めとする複数商品の詳細な仕様と特典内容、ならびに接続ケーブルやマウスなどの周辺機器の機能を詳述します。

PS5デジタル版とストアチケットの組み合わせ

Amazon.co.jp限定で提供されている「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + プレイステーション ストアチケット 10,000+3,000円(オンラインコード) セット」は、本体単体ではなく、利用可能な資金を含めたパッケージです。このセットには、PlayStation Storeでソフトウェアやコンテンツを購入できる合計13,000円分のオンラインコードが含まれています。

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CFI-2200B01という型番を持つこのデジタルエディションは、ディスクドライブを備えていないことが特徴であり、全てデジタル配信されたゲームやアプリを楽しむために設計されています。日本語専用モデルであるため、日本のユーザーは言語設定の煩雑さを気にせず利用できます。セット構成により、購入直後に高額タイトルの購入やDLCの追加が可能になり、初期投資の負担を軽減する効果があります。

高性能モバイルPCの選択肢と仕様比較

Amazon.co.jp限定のノートパソコン lineup には、HP、Lenovo、ASUSの主要モデルが含まれており、それぞれ異なるプロセッサと機能性を提供しています。まずHPのノートパソコン 15-fdは、15.6インチディスプレイにインテル Core 5 120Uプロセッサ、メモリ16GB、SSD512GBを搭載し、Windows 11とMicrosoft Office 24を含むソフトウェアルームを装備しています。ナチュラルシルバーのBJ0M5PA-AAAIモデルは、Copilotキー搭載、指紋認証、カメラシャッター付きなどでセキュリティと利便性を兼顾しています。

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LenovoのIdeaPad Slim 3 83K9003JJPは、14.0インチディスプレイにAMD Ryzen™ 5 8640HSプロセッサ、メモリ16GB、SSD512GBを備え、ルナグレーの筐体を採用しています。特徴的な点は12.6時間のバッテリー駆動時間と1.39kgという軽量ボディであり、持ち運びに最適化されています。Microsoft 365 試用版とWindows11を搭載し、Wi-Fi機能も標準装備です。Microsoft 365は試用版であるため、継続利用にはサブスクリプション契約が必要です。

ASUSのVivobook 15 M1502NAQ-R7165BUWSは、15.6インチディスプレイにAMD Ryzen 7 170プロセッサ、メモリ16GB、SSD 512GBを搭載しています。重量1.7kgのクワイエットブルー筐体で、Wi-Fi 6E対応の高速通信が可能である点が強調されています。このモデルは他社と異なり、Microsoft 365 Personal の24か月版が最初から搭載されているため、長期利用におけるコストメリットが期待できます。Amazon.co.jp限定モデルとして提供されています。

生産性を高める周辺機器と接続ケーブル

PC環境を補完する周辺機器として、ロジクールとCIO、Ankerの製品がAmazon.co.jp限定で提供されています。ロジクールのトラックボールマウス M575SPdは、BluetoothとLogibolt無線技術に対応し、windows、mac、iPad OS、Chrome環境で動作します。静音設計とトラックボール方式により、手首への負担を軽減しながら精密なカーソル操作が可能で、ブラックの国内正規品として提供されています。

CIOのフラットスパイラルケーブル CtoC は、Type-C/USB-Cコネクタを備え、PD 240Wの急速充電と480Mbpsのデータ転送速度に対応しています。形状記憶機能付きの平型磁石吸着デザインで、ケーブルの絡みを防ぎ、整理整頓を容易にします。iPhone 17 / 16 / 15、Macbook Pro/Air/iPad、Galaxy、Google Pixelなど、広範なデバイスと互換性を持つライトブラックの1.5mバージョンがAmazon限定で販売されています。

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AnkerのPowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルは、0.9mのホワイトカラーで、iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBookを含むAndroid等USB-C機器に対応しています。テレワークやリモート在宅勤務時のデータ転送に最適化されたデザインです。また、AnkerのPowerLine II ライトニングケーブルは、MFi認証を取得した0.9mのホワイトケーブルで、iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus など各種旧世代iPhoneとも互換性を持っています。超高耐久設計により、日常の激しい使用にも耐えうる堅牢性が特徴です。