Amazon限定ノートPCと周辺機器の新規製品ラインアップ

HP、Lenovo、ASUSのノートPCおよびロジクール、Ankerの周辺機器など、Amazon.co.jp限定で販売される最新デジタル機器の製品詳細と仕様を紹介。

Amazon.co.jp限定として販売されているデジタル機器のラインアップに、複数の主要メーカーからの新型ノートパソコンおよび周辺機器が加わっている。この製品群は、日常の業務効率化やリモートワーク環境の構築において、消費者に具体的な選択肢を提供するものであり、各機種は独自の設計思想と機能搭載によって差別化を図っている。

HPとLenovoのWindowsノートPC仕様

HPから発売されているノートパソコン「15-fd」は、15.6インチディスプレイを搭載し、インテル Core 5 120Uプロセッサとメモリ16GB、SSD512GBという構成を特徴としている。この機種はWindows 11およびMicrosoft Office 2024を搭載しており、さらにWPS Officeもプリインストールされているため、ユーザーは即座にオフィスワークを開始できる。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能を備え、薄型設計のナチュラルシルバーボディにCopilotキーも装備されている。型番はBJ0M5PA-AAAIである。

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一方、Lenovoから提供される「IdeaPad Slim 3」は、14.0インチディスプレイとAMD Ryzen™ 5 8640HSプロセッサを採用している。メモリ16GBとSSD512GBを搭載し、Windows11環境でMicrosoft 365の試用版が利用可能となっている。このデバイスの最大の利点は、バッテリー駆動時間が12.6時間という持続力を誇ることと、重量が1.39kgと軽量である点にある。カラーリングはルナグレーで、型番は83K9003JJPとなっている。

ASUS VivoBookとロジクール入力デバイス

ASUSから発売されている「Vivobook 15 M1502NAQ」は、15.6インチディスプレイとAMD Ryzen 7 170プロセッサを搭載したモデルだ。メモリ16GBとSSD 512GBを備え、Windows 11 OS上でMicrosoft 365 Personal（24か月版）が標準搭載されている。重量は1.7kgであり、Wi-Fi 6Eに対応しているため高速な通信が可能である。カラーはクワイエットブルーで、型番はM1502NAQ-R7165BUWSとなっている。

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入力デバイスでは、ロジクールが静音ワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」をAmazon.co.jp限定で提供している。このデバイスはBluetoothおよびLogibolt無線技術に対応し、Windows、Mac、iPad OS、Chromeなどのプラットフォームで動作する。トラックボールマウスのブラックモデルであり、国内正規品として販売されている。また、購入者には壁紙ダウンロード特典が付いている。

CIOおよびAnkerの充電・接続ケーブル

充電ケーブルの分野では、CIOがフラットスパイラルケーブル「CtoC」を展開している。これはType-C（USB-C）間の接続に対応し、PD急速充電規格に対応した平型ケーブルである。磁石（マグネット）による吸着機能と形状記憶機能を持つことで、ケーブルの整理が容易になる。PD 240Wの電力供給と480Mbpsのデータ転送速度をサポートしており、iPhone 17、16、15、Macbook Pro、Air、iPad用、ノートパソコン、Galaxy、Google Pixel、Android端末などに対応する。色はライトブラックで、長さは1.5mである。

AnkerからはUSB Type Cケーブル「PowerLine USB-C & USB-A 3.0」が0.9mの長さでホワイトカラーとして販売されている。このケーブルはiPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookをはじめとするAndroid等のUSB-C機器に対応しており、テレワークやリモート、在宅勤務環境におけるデータ転送および充電に適している。また、Anker PowerLine II ライトニングケーブルも0.9mのホワイトとして提供されており、MFi認証を取得している。このライトニングケーブルはiPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusおよび各種対応機種に対して、超高耐久性を確保した充電用ケーブルである。