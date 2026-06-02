Amazon Fire TV Stick HDレビュー：Alexa+新機能と広告問題、Rokuとの比較

新型Fire TV Stick HDに搭載されたAIアシスタントAlexa+の「Jump To」機能と「Adaptive Display」の実用性を評価。Rokuとの価格・性能比較、ホーム画面の広告問題、Bluetoothaudioなど詳細を_report。

Amazon が発表した新しいAI搭載アシスタント Alexa+ を統合したFire TV Stick HDについて、実際の使用感と機能の評価を_reportする。 このスティックは約35ドルで、競合する Roku Streaming Stick （30ドル）に5ドル高く設定されており、コストパフォーマンスが焦点となる。

主な新機能として、映画の特定場面にジャンプできる「Jump To」と、画面上のテキストを拡大する「Adaptive Display」が挙げられるが、後者はまだ「近日公開」状態で利用できない。 Jump Toは映画に限定され、実際に試したところ「ダイ・ハード」のような作品では動作したが、「ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング」の飛行機シーンでは機能しなかったなど、一貫性に欠ける。 ホーム画面のデザインは改善されたが、依然として大きなカルーセルによる広告が目立ち、Rokuほどスッキリしていない。

スペック面では4K対応やDolby Vision、Dolby Atmosを欠くが、HDMIパススルーによるDolbyエンコードオーディオには対応し、Bluetooth接続でANCヘッドホンを使用できる点は実用的だ。 総合的に、Amazonエコシステムに深くコミットしているユーザーには価値があるが、現時点ではRokuへの乗り換えを促すほどではなく、40ドル未満の最良選択肢とまでは言えない





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