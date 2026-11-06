Amazon限定ノートPCと周辺機器の主要製品一覧

HP、Lenovo、ASUSのノートPCおよびLogi、Anker等のケーブル製品の特徴と仕様を整理。Windows 11搭載機や静音マウスの詳細を確認。

Amazon.co.jp限定で販売されているノートパソコンおよび周辺機器の製品リストには、HP、Lenovo、ASUSの主要モデルが含まれている。これらの製品はそれぞれ異なるプロセッサと記憶装置を備え、ビジネスや日常使用に適した機能を搭載している。また、マウスや充電ケーブルといったアクセサリー製品も多数掲載されており、ユーザーの作業環境を補完するアイテムが揃っている。

HPとLenovoのノートPC仕様

HPの「15-fd」モデルは15.6インチディスプレイを搭載し、インテル Core 5 120Uプロセッサ、メモリ16GB、SSD 512GBを標準装備している。オペレーティングシステムはWindows 11であり、Microsoft Office 2024およびWPS Officeがプリインストールされている。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能を備え、Copilotキーを搭載した薄型デザインだ。カラーはナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI) で、Amazon.co.jp限定販売となっている。

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一方、Lenovoの「IdeaPad Slim 3」は14.0インチディスプレイとAMD Ryzen 5 8640HSプロセッサを採用している。メモリは16GB、SSDは512GBで、Windows 11を搭載する。バッテリー駆動時間が最大12.6時間と長く、重量は1.39kgと軽量に設計されている。Microsoft 365の試用版が含まれており、カラーはルナグレー (83K9003JJP) で、同様にAmazon.co.jp限定商品として提供されている。

ASUSおよびマウス製品の機能

ASUSの「Vivobook 15 M1502NAQ」は15.6インチディスプレイにAMD Ryzen 7 170プロセッサを備える。メモリ16GB、SSD 512GBを搭載し、Windows 11と共にMicrosoft 365 Personal (24か月版) が同梱されている。重量は1.7kgで、Wi-Fi 6Eに対応しており、カラーはクワイエットブルー (M1502NAQ-R7165BUWS) だ。この製品もAmazon.co.jp限定での販売となっている。

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入力デバイスとしては、ロジクールの「M575SPd」トラックボールマウスが注目される。この製品はBluetoothおよびLogibolt無線技術に対応し、Windows、Mac、iPad OS、Chromeで動作する。静音設計で、カメラシャッター付きの光学式ポインティングデバイスとして機能し、国内正規品として提供される。Amazon.co.jp限定品には壁紙ダウンロード特典が付属している。

充電ケーブルとアクセサリー製品

ケーブル製品では、CIOの「フラットスパイラルケーブル」がCtoC (Type-C/USB-C) 接続に対応している。PD急速充電機能を備え、最大240Wの電力供給が可能だ。磁石吸着機能によりケーブルをまとめることができ、形状記憶素材を使用している。データ転送速度は480Mbpsで、iPhone 17/16/15、Macbook Pro/Air/iPad、Galaxy、Google Pixel、Android端末に対応している。カラーはライトブラック、長さは1.5mだ。

Ankerの「PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル」は0.9mの長さで、テレワークやリモート勤務に対応している。この製品はUSB-C機器全般に対応し、iPhone、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどの機器で使用可能だ。カラーはホワイトで、高耐久設計となっている。さらに、Ankerの「PowerLine II ライトニングケーブル」はMFi認証を取得しており、iPhone 14/13/12/11/8シリーズなどに対応している。長さは0.9mで、ホワイトカラーだ。これらの製品はAmazon.co.jp限定で販売されている。