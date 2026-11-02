Amazon限定ノートPCと周辺機器の注目製品まとめ

Amazon限定で提供されるHP、Lenovo、ASUSのノートパソコンとLogitechマウス、Ankerケーブルなどの最新製品情報をお届けします。

Amazon.co.jpでは、一般的な小売店では見かけない限定モデルや、特定の機能に特化した 周辺機器 が多数販売されています。このたび、HP、 Lenovo 、 ASUS などの主要ブランドから、ビジネスや個人利用に適した ノートパソコン や、効率的な作業をサポートするマウスやケーブル製品が紹介されています。これらの製品は、それぞれの特徴的な仕様や付属ソフトを提供し、ユーザーのニーズに合わせた選択肢を広げています。

HPとLenovoの限定ノートPC製品

まず、HPから提供されるのが「15-fd」モデルです。この製品はAmazon.co.jp限定販売であり、15.6インチのディスプレイを搭載しています。プロセッサにはインテル Core 5 120Uが採用され、メモリは16GB、SSDは512GBを搭載しています。OSはWindows 11で、Microsoft Office 2024とWPS Officeが事前に搭載されています。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能を備え、薄型デザインでCopilotキーも搭載されています。カラーはナチュラルシルバーで、型番はBJ0M5PA-AAAIです。

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次にLenovoの「IdeaPad Slim 3」です。画面サイズは14.0インチで、AMD Ryzen 5 8640HSプロセッサを搭載しています。メモリとSSDの容量はそれぞれ16GBと512GBです。OSはWindows 11で、Microsoft 365の試用版がプリインストールされています。バッテリー駆動時間は最大12.6時間を実現し、重量は1.39kgと軽量です。カラーはルナグレーで、型番は83K9003JJPです。

ASUSノートPCとマウス製品の特徴

ASUSからは「Vivobook 15 M1502NAQ」がAmazon.co.jp限定で販売されています。15.6インチのディスプレイを搭載し、AMD Ryzen 7 170プロセッサを採用しています。メモリは16GB、SSDは512GBで、OSはWindows 11です。Microsoft 365 Personalの24か月版が搭載されており、重量は1.7kgです。Wi-Fi 6Eに対応し、カラーはクワイエットブルーです。型番はM1502NAQ-R7165BUWSです。

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入力デバイスでは、Logitechの「M575SPd」トラックボールマウスが注目されています。これはAmazon.co.jp限定の国内正規品で、静音設計のワイヤレスマウスです。BluetoothとLogibolt無線接続に対応し、Windows、Mac、iPad OS、Chrome環境で使用可能です。カラーはブラックで、M575やM575SPシリーズの一部です。壁紙のダウンロード特典も付いています。

ケーブル製品と充電ソリューション

接続ケーブルとしては、CIOの「フラットスパイラルケーブル」が紹介されています。これはCtoC（Type-C/USB-C）接続のPD急速充電ケーブルで、平型デザインです。磁石による吸着機能があり、ケーブルをまとめる形状記憶機能も備えています。最大240WのPD充電と480Mbpsのデータ転送速度に対応しています。iPhone 17、16、15、Macbook Pro/Air、iPad、ノートパソコン、Galaxy、Google Pixel、Android端末などに対応し、カラーはライトブラック、長さは1.5mです。

さらにAnkerからは、USB Type CとUSB-A 3.0のケーブル「PowerLine USB-C & USB-A 3.0」が提供されています。このケーブルはテレアワークやリモート、在宅勤務に適しています。長さは0.9mでカラーはホワイトです。iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBook、その他のAndroid機器などのUSB-C機器に対応しています。

最後に、Ankerの「PowerLine II ライトニングケーブル」が紹介されています。このケーブルはMFi認証を取得しており、超高耐久性を誇ります。iPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusなどの各種iPhoneモデルに対応しています。長さは0.9mで、カラーはホワイトです。これら製品は、それぞれがAmazon限定または限定特典付きで提供されており、ユーザーの環境に合わせた最適な周辺機器を選ぶことができます。