HP、Lenovo、ASUSのノートPCとLogitech、Ankerの周辺機器など、Amazon.co.jp限定で販売されている製品と仕様を整理して紹介。

Amazon.co.jp限定商品として、複数のノートパソコンおよび周辺機器が販売されている。対象製品には、Intel Core 5を搭載するHP、AMD Ryzenを搭載する Lenovo および ASUS のモデルが含まれる。さらに、 Logitech のトラックボールマウスや、 Anker およびCIOの各種ケーブルもラインナップに加わっている。

HPノートPCの仕様と機能

HPのノートパソコン「15-fd」は、15.6インチディスプレイを備え、CPUにインテル Core 5 120Uを採用している。メモリ容量は16GB、ストレージは512GBのSSDを搭載し、オペレーティングシステムはWindows 11がインストールされている。オフィスソフトとしてMicrosoft Office 2024とWPS Officeが標準搭載されており、実務利用に適した構成となっている。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能が装備され、プライバシー保護が図られている。筐体はナチュラルシルバーカラーで、薄型デザインを実現しており、重量感を抑えている。また、Copilotキーも搭載されており、AI機能への直感的なアクセスが可能だ。製品コードはBJ0M5PA-AAAIである。

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LenovoとASUSのノートPC特徴

LenovoのIdeaPad Slim 3は、14.0インチディスプレイにAMD Ryzen 5 8640HSプロセッサを搭載する。メモリは16GB、ストレージは512GBのSSDを採用し、OSはWindows 11である。バッテリー駆動時間は最大12.6時間を実現しており、軽量な1.39kgのルナグレーカラーが特徴だ。Microsoft 365の試用版が同梱されている。製品コードは83K9003JJPである。一方、ASUSのVivobook 15（M1502NAQ）は、15.6インチディスプレイにAMD Ryzen 7 170を搭載する。メモリ16GB、SSD 512GB構成で、Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属する。重量は1.7kgで、Wi-Fi 6Eに対応するクワイエットブルーカラーが採用されている。製品コードはM1502NAQ-R7165BUWSである。

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Logitechトラックボールマウスの特性

ロジクールからは、静音設計のワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」がAmazon.co.jp限定で販売されている。このデバイスはBluetoothおよびLogibolt無線技術に対応し、Windows、Mac、iPad OS、Chrome OSで利用可能だ。本体カラーはブラックで、国内正規品として提供される。トラックボール形式のため、手首の負担軽減が期待できる。また、Amazon.co.jp限定商品には壁紙のダウンロードが付随する特典が含まれている。製品コードはM575 M575SPである。

CIOとAnkerのケーブル製品ラインナップ

CIOのフラットスパイラルケーブルCtoC（Type-C/USB-C）は、PD急速充電に対応し、最大240Wの給電が可能だ。平型デザインで磁石による自動巻き取り機能を持ち、形状記憶機能も備えている。データ転送速度は480Mbpsで、iPhone 17、16、15、Macbook、iPad、Galaxy、Google PixelなどのAndroid端末に対応する。カラーはライトブラック、長さは1.5mである。Ankerからは、USB Type Cケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0が販売されている。0.9mのホワイトカラーで、iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどのAndroid機器に対応する。テレワークやリモート勤務に適した製品だ。さらにAnkerのLightningケーブル PowerLine IIも用意されており、MFi認証を取得している。超高耐久性を誇り、0.9mのホワイトカラーで、iPhone 14、13、12、11、X、8などの各種機種に対応している。