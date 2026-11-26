HP、Lenovo、ASUSのノートPCとLogitechマウス、CIO・AnkerケーブルのAmazon限定品詳細。Core 5、Ryzen搭載モデルの価格と機能を紹介。

Amazon.co.jp限定商品として販売されている複数のノートパソコンおよび周辺機器の詳細が確認されました。主要製品には、インテル Core 5 プロセッサーを搭載するHP、AMD Ryzen 5を搭載するLenovo、そしてAMD Ryzen 7を搭載するASUSのモデルが含まれます。これらのデバイスはそれぞれ異なる仕様と価格帯で提供されており、ユーザーの用途に合わせた選択が可能となっています。

HPとLenovoのCoreとRyzen搭載ノートPC

HPのノートパソコン 15-fd は、画面サイズ15.6インチのディスプレイを備え、インテル Core 5 120U プロセッサーを搭載しています。メモリ容量は16GB、SSD容量は512GBです。OSはWindows 11がプリインストールされており、Microsoft Office 2024とWPS Officeも同梱されています。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能が搭載されており、薄型デザインのナチュラルシルバーカラー（型番: BJ0M5PA-AAAI）です。また、Copilotキーも搭載されています。

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一方、Lenovoのノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 は、14.0インチディスプレイとAMD Ryzen 5 8640HS プロセッサーを採用しています。メモリ16GB、SSD512GBの構成で、OSはWindows 11です。バッテリー駆動時間は最大12.6時間を実現し、重量は1.39kgと軽量設計です。カラーはルナグレー（型番: 83K9003JJP）で、Microsoft 365の試用版が同梱されています。これら2機種はAmazon.co.jp限定販売となります。

ASUS VivobookとLogitechトラックボールマウス

ASUSのノートパソコン Vivobook 15 (M1502NAQ) は、15.6インチディスプレイとAMD Ryzen 7 170 プロセッサーを搭載しています。メモリ16GB、SSD 512GBのストレージ構成で、Windows 11が標準搭載されています。特徴として、Microsoft 365 Personal（24か月版）が同梱されており、Wi-Fi 6Eにも対応しています。重量は1.7kgで、カラーはクワイエットブルー（型番: M1502NAQ-R7165BUWS）です。この製品もAmazon.co.jp限定での販売となります。

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ポインティングデバイスでは、ロジクールの静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPdがAmazon.co.jp限定で販売されています。このマウスはBluetoothとLogi bolt無線 technologyの両方に対応しており、Windows、Mac、iPad OS、Chrome環境で動作します。カラーはブラックで、型番はM575、M575SP、M575SPdが該当します。これは国内正規品であり、壁紙のダウンロードが同梱されています。

CIOフラットスパイラルケーブルとAnker充電ケーブル

CIOのフラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) は、PD急速充電とデータ転送（480Mbps）に対応しています。最大240Wの充電 power support を備え、磁石によるマグネット吸着機能で形状記憶を行い、ケーブルの整理を容易にします。対応端末にはiPhone 17/16/15、Macbook Pro/Air/iPad、Galley、Google Pixel、Android端末が含まれます。カラーはライトブラックで、長さは1.5mです。

AnkerのUSB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルは、USB-C機器に対応した0.9mのホワイトケーブルです。iPhone 17/16/15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBook、Android端末など幅広いデバイスで使用可能です。テレワークやリモート、在宅勤務向けの製品として位置づけられています。さらに、Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブルも販売されています。これはMFi認証を受けた超高耐久モデルで、長さは0.9mのホワイトカラーです。対応機種はiPhone 14/14 Pro Max/14 Plus/13/13 Pro/12/11/X/XS/XR/8 Plusなど、過去のモデルから現行モデルまで幅広くカバーしています。