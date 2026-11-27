Amazon.co.jpでブラックフライデーセールが開催中。iPhone AirやAirPods Pro 3、Apple Watch SE 3など主力Apple製品が5～24%割引で販売されています。

Amazon.co.jpで ブラックフライデー のセールが開催されており、 Apple 製品の一部も対象になっている。 基本的に値引きはないと言われる Apple 製品だが、今回はiPhoneやAirPods、 Apple Watchといった主力製品が、参考価格から5～24％オフで販売されている。

薄くて軽いiPhoneを求める人に向く「Apple iPhone Air（256GB／SIMフリー）」「Apple iPhone Air（256GB／SIMフリー）」 フレームにチタニウムを採用し、チップにはA19 Proを搭載する。 ディスプレイは最大120HzのProMotionに対応した6.5型だ。 アウトカメラは2倍望遠機能を備えた4800万画素のFusionカメラ1基で、インカメラは1800万画素のセンターフレームに対応する。

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ノイズキャンセリング性能を重視する人に適した「Apple AirPods Pro 3」「Apple AirPods Pro 3」 アクティブノイズキャンセリングは、AirPods Pro 2と比べて最大2倍の雑音を低減するという。 心拍数センサーを内蔵し、50種類のワークアウトで心拍数と消費カロリーを記録できる。 Apple Intelligenceによるライブ翻訳にも対応する。 バッテリー駆動時間は、ノイズキャンセリング有効時で最大8時間としている。