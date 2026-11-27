Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールでSamsung Galaxyシリーズが15%割引。Galaxy S26 UltraやZ Fold8 Ultra、Tab S11 Ultraなどの価格と、正規品の見分け方、値上げ後の具体的なセール金額を解説。

Amazon.co.jpは現在、年末商戦の幕開けとなる ブラックフライデー 先行セールを実施中だ。この対象期間中、サムスン電子のGalaxyスマートフォンやタブレット、イヤホンなど幅広い製品が値下げされている。特に注目すべきは、2026年10月に価格改定を行ったGalaxy S26シリーズの価格動向であり、公式販売価格から15％オフという大幅な割引率が設定されている。本記事では、Galaxy S26 Ultraや Galaxy Z Fold8 Ultra といった上位モデルから、コスパに優れたGalaxy Tab S10 FEシリーズ、そしてGalaxy Buds4 Proに至るまで、7つの主要製品の詳細な価格比較とスペック解説を提供する。各製品の割引後の実勢価格と、正規品購入における技術基準適合マークの重要性についても言及する。

Galaxy Sシリーズ価格改定後の実質割引額

Samsung Galaxy S26シリーズのSIMフリー版は、2026年10月1日にSamsung公式オンラインショップにおいて販売価格の引き上げが行われた。この値上げ前の基準価格と、現在のブラックフライデー割引後の価格を比較することで、実質的な恩恵を把握できる。

Galaxy S26 Ultraの256GBモデルは、値上げ前の21万8900円から23万9800円に価格が改定されていたが、Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールでは、この値上げ後の参考価格23万9800円から15％オフの20万3800円で提供されている。Galaxy S26＋の256GBモデルについても同様で、16万9920円から19万2130円に値上げされた後、現在16万3300円で購入可能だ。一方でGalaxy Z Fold8シリーズやGalaxy Z Flip8は、この10月の値上げ対象外であり、割引は既存の価格体系に基づいて適用されている。

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S26 UltraとZ Fold8 Ultraのスペックと用途

Galaxy S26 Ultraは、2億画素の広角カメラとプライバシーディスプレイ機能を搭載し、暗所撮影の強化やPIN入力時の画面保護など、セキュリティと高機能性を追求するユーザーに適している。重量約214gでIP68等級の防水防塵性能を備え、長く高スペックな端末を使用したい人に推奨される。

Galaxy Z Fold8 Ultraは、2026年8月7日に発売された折りたたみスマホで、開いた状態のメインディスプレイは約8.0型だ。前モデル比で約15％明るくピーク輝度3000ニトを達成し、反射防止加工が施されている。Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyプロセッサと5000mAhバッテリーを搭載するが、防水性能はIP48等級のため、砂塵の多い環境での使用には注意が必要である。参考価格29万6780円が25万2200円となる。

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Galaxy Tab S11 UltraとS10 FEシリーズの比較

タブレット部門では、2026年10月に後継機であるGalaxy Tab S12 Ultraが登場したが、前モデルのGalaxy Tab S11 Ultraが引き続き選択肢として残っている。14.6型の大画面、12GBメモリ、256GBストレージ、1万1600mAhバッテリーを備え、参考価格19万8330円から15％オフの16万8500円で販売されている。最新の処理性能にこだわらない本格的な作業向けデバイスとして有用だ。

一方、Galaxy Tab S10 FEシリーズは10万円以下の価格帯で実用性を提供している。Galaxy Tab S10 FE＋は13.1型ディスプレイと90Hz駆動、128GBストレージを備え、参考価格11万7700円が9万9980円となる。Galaxy Tab S10 FEは10.9型ディスプレイと497gの軽量設計で、参考価格9万2290円が7万8400円だ。いずれもSペン付属でmicroSDカードによるストレージ拡張が可能である。

Galaxy Buds4 ProのAI機能と価格

Galaxy Buds4 Proは、2026年発売のカナル型イヤホンで、Galaxy AIや音声アシスタント、ヘッドジェスチャーによるハンズフリー操作に対応している。Bixbyに加えGoogle GeminiやPerplexityなどのAIエージェントにも対応し、ノイズキャンセング機能搭載時の再生時間はイヤホン単体で6時間、ケース込みで26時間だ。

Bluetooth 6.1対応でIP57等級の防水防塵性能を持ち、参考価格4万1250円から15％オフの3万5000円で購入できる。Galaxyスマートフォンと一緒に買い替えることで、ペアリングや機能連携をスムーズに開始できる。

購入に際しては、日本国内で電波法に適合した技術基準適合マークが付いた「Samsung純正 国内正規品」であることを確認する必要がある。総務省によると、技適マークのない無線機の使用は電波法違反となる恐れがある。また、保証やサポートを国内で受けられるかも重要な検討要素であり、Amazon.co.jpが出荷元・販売元となる商品を選別することが推奨される。