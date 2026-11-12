Amazon限定ノートPCとアクセサリ販売開始

HP、Lenovo、ASUS製ノートパソコンとロジクール、AnkerなどのアクセサリがAmazon.co.jpで限定販売中。最新のCPUとOffice搭載モデルが含まれる。

Amazon.co.jpで、HP、 Lenovo 、 ASUS のノートパソコンや ロジクール 、 Anker の周辺機器といった複数の製品が限定販売されている。これらの製品は、最新のオペレーティングシステムやオフィススイートを標準搭載したモデルを中心に構成されている。

HP Lenovo ASUSノートPCの構成

HPのノートパソコン15-fdは15.6インチディスプレイを搭載し、インテルCore 5 120Uプロセッサー、メモリ16GB、SSD 512GBの構成を持つ。Windows 11とMicrosoft Office 2024、WPS Officeが搭載され、カメラシャッターと指紋認証機能を備えている。カラーはナチュラルシルバーで、型番はBJ0M5PA-AAAIである。

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LenovoのIdeaPad Slim 3は14.0インチディスプレイにAMD Ryzen 5 8640HSプロセッサーを採用する。メモリ16GB、SSD 512GBを搭載し、Windows 11とMicrosoft 365の試用版がプリインストールされている。バッテリー駆動時間は12.6時間で、重量は1.39kg、カラーはルナグレー、型番は83K9003JJPである。

ASUSのVivobook 15 M1502NAQも15.6インチディスプレイで、AMD Ryzen 7 170プロセッサーとメモリ16GB、SSD 512GBを備える。Microsoft 365 Personal（24か月版）が24か月間利用可能で、Windows 11を搭載する。重量1.7kgでWi-Fi 6E対応、カラーはクワイエットブルー、型番はM1502NAQ-R7165BUWSである。

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ロジクールとAnkerの周辺機器

ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスM575SPdは、BluetoothとLogibolt無線接続に対応する。Windows、Mac、iPad OS、Chromeに対応し、カラーはブラックで型番はM575 M575SPである。国内正規品として提供され、Amazon.co.jp限定で壁紙ダウンロードが特典として付随する。

AnkerのUSB Type CケーブルPowerLineは、USB-CとUSB-A 3.0の規格に対応する。対応機種にはiPhone、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどのAndroidやiOS機器が含まれる。テレワークや在宅勤務に適した0.9mのホワイトカラー製品で、型番は特定されていない。

AnkerのPowerLine IIライトニングケーブルは、MFi認証を得ており、iPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusなどに対応する。超高耐久設計で、0.9mのホワイトカラー製品が提供されている。

CIOケーブルとApple製品対応

CIOのフラットスパイラルケーブルCtoCは、Type-C/USB-C規格でPD急速充電に対応する。240Wの充電と480Mbpsのデータ転送をサポートし、磁石でまとまる形状記憶機能を持つ。iPhone 17、16、15、Macbook Pro/Air/iPad、ノートパソコン、Galaxy、Google Pixel、Androidに対応する。カラーはライトブラックで、長さは1.5mである。

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これらの製品はすべてAmazon.co.jp限定として販売されており、消費者は最新テクノロジーを利用したパソコンやアクセサリーを購入できる。各製品は特定の型番で識別され、機能性と互換性が重視されている。