Amazon限定で販売されているHP、Lenovo、ASUSのノートパソコンとロジクールマウス、CIOケーブル、Anker充電器の5製品の詳細スペックと特徴を紹介。

Amazon.co.jpの限定商品として、HP、 Lenovo 、 ASUS のノートパソコン3機種と、 ロジクール 、 CIO 、 Anker の周辺機器5製品が紹介されています。各製品はビジネスや日常利用に適した具体的な仕様と機能を備えており、ユーザーの用途に合わせた選択肢が提供されています。

HP Core 5搭載ノートパソコン仕様

HPのノートパソコン 15-fdは、15.6インチのディスプレイを搭載し、インテル Core 5 120Uプロセッサーを採用しています。メモリは16GB、SSDは512GBとされ、OSにはWindows 11がプリインストールされています。アプリケーションとしてMicrosoft Office 2024とWPS Officeが搭載されています。

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セキュリティ機能としてはカメラシャッターと指紋認証が付いており、薄型デザインのコピーライトキー搭載モデルです。色はナチュラルシルバーで、型番はBJ0M5PA-AAAIです。これはAmazon.co.jp限定の販売商品となっています。

Lenovo Ryzen 5搭載スリムノートPC

LenovoのIdeaPad Slim 3は14.0インチのディスプレイを持ち、AMD Ryzen 5 8640HSプロセッサーを搭載しています。メモリ容量は16GB、ストレージは512GBのSSDです。OSはWindows 11で、Microsoft 365の試用版が付属しています。

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このモデルの特徴はバッテリー駆動時間12.6時間を謳っており、重量は1.39kgと軽量です。カラーはルナグレーで、型番は83K9003JJPです。同様にAmazon.co.jp限定のノートPCとして販売されています。

ASUS Ryzen 7搭載ワイドビューモデル

ASUSのVivobook 15 M1502NAQは15.6インチの大型ディスプレイを搭載し、AMD Ryzen 7 170プロセッサーを使用しています。メモリは16GB、SSDは512GBで、OSはWindows 11です。

ソフトウェア面ではMicrosoft 365 Personalの24か月版が搭載されており、Wi-Fi 6Eに対応しています。重量は1.7kgで、カラーはクワイエットブルーです。型番はM1502NAQ-R7165BUWSであり、これもAmazon.co.jp限定商品です。

ロジクール静音トラックボールマウス

ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウス M575SPdは、BluetoothとLogibolt無線技術に対応しています。使用できるOSはWindows、Mac、iPad OS、Chromeです。カラーはブラックで、型番はM575SPを使用しています。

このマウスは国内正規品であり、Amazon.co.jp限定の特別仕様として壁紙ダウンロードが付きで提供されています。静音設計により、静かな環境での作業にも適しています。

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CIO磁石吸着フラットスパイラルケーブル

CIOのフラットスパイラルケーブルはCtoC（Type-C/USB-C）接続で、PD急速充電とデータ転送に対応しています。最高240Wの充電と480Mbpsのデータ転送速度が可能です。形状記憶機能があり、磁石でまとめることができます。

対応機種はiPhone 17、16、15、Macbook Pro/Air/iPad、ノートパソコン、Galaxy、Google Pixel、Android全般です。色はライトブラックで、長さは1.5mです。USB-C機器全般で利用可能な柔軟な設計となっています。

Anker USB-CとLightningケーブル

AnkerのPowerLine USB-C & USB-A 3.0ケーブルは、0.9mの長さでホワイトカラーです。iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなど、AndroidやUSB-C機器に対応しています。テレワークやリモートワークに適した製品です。

また、AnkerのPowerLine IIライトニングケーブルも0.9mのホワイトカラーで提供されています。MFi認証を取得しており、iPhone 14、14 Pro Max、14 Plus、13、13 Pro、12、11、X、XS、XR、8 Plusなど各種対応機種で超高耐久性能を発揮します。