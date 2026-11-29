Amazon.co.jp限定で販売中のHP、Lenovo、ASUSのノートパソコンの特徴を解説。Core 5やRyzen 5搭載モデルから、ロジクールマウスやAnker充電ケーブルまで、おすすめの周辺機器も紹介。

Amazon.co.jpでは現在、個人利用からビジネス用途まで幅広く対応する多様なノートパソコンが限定販売されています。特に注目されているのは、HPの15.6インチモデルや Lenovo のIdeaPad Slim 3、そして ASUS のVivobook 15といった主要メーカーの製品群です。これらのデバイスはいずれも、最新のオペレーティングシステムやofficeソフトウェアを標準搭載しており、すぐに使い始められる状態が提供されています。

HPとLenovoのノートPC仕様

HPから提供されているのは、15.6インチディスプレイを搭載したノートパソコンです。この機種はインテル Core 5 120Uプロセッサを搭載し、メモリ容量は16GB、SSDの容量は512GBとなっています。Windows 11オペレーティングシステムに加え、Microsoft Office 2024とWPS Officeがプリインストールされています。セキュリティ面ではカメラシャッターと指紋認証機能が備わっており、ナチュラルシルバーのカラーバリエーションが選択可能です。製品コードはBJ0M5PA-AAAIです。

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一方、Lenovoから発売されているのはIdeaPad Slim 3というモデルで、14.0インチのディスプレイが特徴です。AMD Ryzen 5 8640HSプロセッサを採用し、メモリは16GB、SSDは512GBの容量を確保しています。Windows11がインストールされており、Microsoft 365の試用版が付属しています。バッテリー駆動時間は最大12.6時間を謳っており、重量は1.39kgと軽量設計です。カラーはルナグレーで、製品コードは83K9003JJPとなります。

ASUSと周辺機器のラインアップ

ASUSからはVivobook 15（モデル番号M1502NAQ）が販売されており、15.6インチのディスプレイを搭載しています。AMD Ryzen 7 170プロセッサ、メモリ16GB、SSD 512GBの構成です。Windows 11とMicrosoft 365 Personal（24か月版）が同梱されており、Wi-Fi 6Eにも対応しています。重量は1.7kgで、カラーはクワイエットブルーです。製品コードはM1502NAQ-R7165BUWSです。

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パソコン本体に加え、マウスやケーブルといった周辺機器もAmazon限定で提供されています。ロジクールのトラックボールマウスM575SPdは、BluetoothとLogibolt無線技術に対応し、WindowsやMac、iPad OSなど複数のプラットフォームで利用可能です。また、CIOのフラットスパイラルケーブルは、Type-C/USB-C接続でPD急速充電に対応し、磁石で巻き取れる形状記憶機能を持っています。Anker製のUSB Type-CケーブルやLightningケーブルも、iPhoneやGalaxy、MacBookなどの多様なデバイス向けに販売されています。

購入者の選択基準と製品特徴

これらの製品を選定する際、ユーザーはプロセッサの性能やメモリ容量を重視する傾向があります。HPのモデルはOffice 2024を標準搭載している点が強く、LenovoのIdeaPad Slim 3は軽量性とバッテリー駆動時間を評価する声が多く見られます。ASUSのVivobook 15は、AMDの最新プロセッサとWi-Fi 6E対応を魅力として挙げています。また、マウスやケーブルといった周辺機器では、耐久性や接続の利便性、そして複数デバイスとの互換性が購入の決め手となっています。