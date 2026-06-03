Amazonで販売されているミニPCのクーポン情報

Amazonで販売されているミニPCのクーポン情報について紹介します。MINISFORUMのミニPC「M2-356H」やGetorli GT106、AOOSTARのミニPC「GFLIP PRO 8945HS」など、さまざまなミニPCのクーポン情報を紹介します。

Amazon において、 MINISFORUM の ミニPC 「 M2-356H 」が6月4日までの クーポン 適用で、現在の価格から4万4,500円引きとなる18万8,499円で販売されている。

MINISFORUM M2-356Hは、CPUにCore Ultra 7 356Hを搭載するミニPCで、OSはWindows 11 Pro。 メモリは32GB DDR5 SO-DIMMで最大128GBまで換装が可能。 ストレージはPCIe 4.0 1TB SSDで空きスロットも1つ備え、各4TB、最大8TBまで増設や換装が行なえる。

インターフェイスは映像出力対応のUSB4、USB 3.2 Gen 2 Type-A 2基、USB 2.0 2基、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、2.5Gigabit Ethernet 2基、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、音声入出力、専用電源入力などを備える。 Getorli GT106は、CPUにRyzen 7 H 255を搭載するミニPCで、OSはWindows 11 Pro。 メモリは16GBのDDR5 SO-DIMM 1枚で、空きスロットも1つ備え、最大256GBまで追加や換装が可能。

ストレージはPCIe 4.0接続の1TB SSDで、空きスロットも1つ備え、最大4TBまで追加、換装が行なえる。 インターフェイスは映像出力対応のUSB4 2基、USB 3.2 Gen 2 Type-A 2基、USB 2.0 2基、2.5Gigabit Ethernet 2基、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、OCuLink、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、音声入出力、専用電源入力などを備える。 AOOSTARのミニPC「GFLIP PRO 8945HS」が、6月16日までのクーポン適用により、現在の価格から1万5,900円引きとなる13万2,990円で購入が可能だ。

AOOSTAR GFLIP PRO 8945HSは、CPUにRyzen 9 Pro 8945HSを搭載するミニPC。 メモリは32GB DDR5 SO-DIMMで、最大256GBまで換装が可能。 ストレージはPCIe 4.0接続の1TB SSDで、空きスロットも1つあり、各8TB、最大16TBまで拡張できる。 インターフェイスは映像出力対応のUSB4 2基、USB 3.2 Gen 2 Type-A 2基、USB 2.0 2基、HDMI、OCuLink、2.5Gigabit Ethernet 2基、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、音声入出力などを備える





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