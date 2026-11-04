AmazonスマイルSaleでLet's noteやLG gramなどノートPCが大幅値下げ

11月4日から開催中のAmazonスマイルSaleにて、パナソニックのLet's noteやLG gram、富士通FMVなど主要メーカーのノートPCが数万円単位で割引販売されている。

Amazon は11月4日から12日にかけて「スマイルSale」を開催しており、多くの消費者が注目するノートパソコン製品に大きな価格改定が行われている。このセールイベントでは、ビジネスユースから家庭用まで幅広い用途に対応する主要メーカーのモデルが対象となり、特に パナソニック の「Let's note」シリーズやLGエレクトロニクスの「LG gram」、そして 富士通 の「FMV」シリーズなどが顕著な値下げを実現している。

パナソニックLet's noteとLG gramの仕様と価格

パナソニックの12.4型ノートPC「Let's note CF-SC6ADTCR」は、2025年夏モデルとして直近価格から6万7,978円引きされた22万9,800円で提供されている。この端末はCore Ultra 5 225Uプロセッサを搭載し、本体重量は約919gと軽量設計となっている。メモリには16GBのLPDDR5を採用し、ストレージには容量512GBのM.2 SSDを内蔵している。ディスプレイは12.4型の非光沢パネルで解像度は1,920×1,280ドット、OSはWindows 11 Homeである。インターフェース面ではThunderbolt 4が2基、USB 3.0 Type-Aが2基、HDMIポート、3.5mmオーディオコンボジャック、Gigabit Ethernetポート、専用電源端子、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3などを備える。カラーはカームグレイで、バッテリーは交換可能なネジ式の新着脱構造を採用している。

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一方、LGエレクトロニクスの「LG gram 14(14Z95U-VP53J)」も本セール対象だ。このモデルはRyzen AI 5 435プロセッサを搭載し、OSはWindows 11 Proである。メモリはオンボードの16GB LPDDR5X、ストレージは容量256GBのM.2 SSDとなっている。ディスプレイは14.0型の非光沢IPSパネルで解像度は1,920×1,200ドット。インターフェースはUSB 3.2 Gen 2が2基、USB 3.2 Gen 1 Type-Aが2基、HDMIポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、3.5mmコンボジャックに加え、1.5W×2のステレオスピーカーを内蔵している。

NEC LAVIEと富士通FMVの低価格帯戦略

NECパーソナルコンピュータの「LAVIE N15 Slim(PC-GE35DRNA2)」は、15.6型の1,920×1,080ドット非光沢液晶ディスプレイを搭載したノートPCだ。OSはWindows 11 Homeで、CPUにはCore i7-1355Uが使用されている。メモリはオンボードに16GBのLPDDR5が搭載され、ストレージはPCIe接続の256GB SSDとなっている。特徴的なのはOffice 2024の利用可能であり、インターフェースにはUSB PD/DP出力対応のUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB 3.2 Gen 1 Type-Aが2基、HDMIポート、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、3.5mmオーディオ・コンボジャックなどを備えている。

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富士通(FCL)の「FMV WA1-L1(K0A40006JP)」は、11月2日頃の価格から1万9,000円引きとなった14万800円で購入が可能だ。この15.6型の端末は1,920×1,080ドットの光沢液晶ディスプレイを搭載し、OSはWindows 11 Homeである。CPUはRyzen 7 5825Uで、メモリは16GBのDDR4 SO-DIMM、ストレージは512GB SSDとなっている。また、DVDスーパーマルチドライブを内蔵しており、Office 2024も利用できる点が高い評価を得ている。インターフェースはUSB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 1 Type-Aが2基、HDMIポート、SDカードスロット、専用電源端子、3.5mmオーディオコンボジャック、Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3などを備えている。

HP OmniBookと市場への影響

HPの「HP OmniBook7 Aero 13-bg(BF8H3PA-ABZR)」は、Ryzen AI 5搭載モデルとして直近価格から1万円引きされた18万4,800円で販売中だ。13.3型の1,920×1,200ドット非光沢IPS液晶ディスプレイを搭載し、OSはWindows 11 Homeである。CPUはRyzen AI 5 340で、メモリはオンボードの16GB LPDDR5X、ストレージはPCIe接続の512GB M.2 SSDとなっている。Office 2024の利用も可能で、本体重量は約970gと非常に軽量だ。インターフェースはUSB PD/DisplayPort出力対応のUSB 3.2 Gen 2 Type-Cが2基、USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3などを備え、Poly Studio デュアルスピーカーも搭載している。

これらの製品は、それぞれ異なる価格帯とスペックを提供することで、ユーザーの多様なニーズに応えている。パナソニックとLGの製品は高機能かつ軽量さを重視し、NECと富士通の製品はコストパフォーマンスと拡張性を強調している。HPの製品はAI処理能力と携帯性を兼ね備えたバランス型のモデルとして位置づけられている。AmazonのスマイルSaleは12日まで継続しており、各製品の在庫状況に応じて販売が終了する可能性があるため、興味のある消費者は早期のチェックが推奨される。