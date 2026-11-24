Amazonはイスラエル発のAIスタートアップ「Decart」を75億ドルで買収すると発表した。AI処理の最適化技術「Decart Optimization Stack」の獲得により、AWSのインフラ効率化を強化する。

Amazon は日本時間の2026年11月23日、 イスラエル の AIスタートアップ 企業「 Decart 」の買収契約を正式に締結したと発表した。この動きにより、同社が独自に開発したAI処理の最適化技術「 Decart Optimization Stack (DOS)」の所有権が Amazon に移行することとなった。業界専門家の間では、この技術がクラウドコンピューティングにおける処理効率を劇的に向上させると期待されている。

Bloombergの報道によれば、今回の買収額は75億ドル、日本円で約1兆2000億円に上ると見られている。これはAI分野における過去最大のM&A案件の一つとなり得る規模である。Amazonはこの大型投資により、急速に成長する人工知能市場における基盤技術における優位性をさらに確固たるものにする狙いだ。

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最適化技術DOSの核心的な役割

Decart Optimization Stackは、AIモデルの推論および学習プロセスにおけるハードウェアリソースの割り当てを最適化するソフトウェア技術である。従来のAIチップは、データ処理のピーク時とアイドル時に大きな差が生じ、電力と計算能力の無駄が生じがちであった。この技術は、稼働中のチップが常に最大限に活用されるように設計されており、インフラコストの削減に貢献する。

AWSを利用している企業や開発者にとって、この技術の統合は即座にメリットをもたらす可能性が高い。具体的には、大規模言語モデルの応答速度が向上し、データセンター全体のエネルギー消費効率が高まることを意味する。Amazonは、この技術が自社のクラウドサービス提供における競争力の重要な柱になると位置づけている。

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創業者とエンジニアのAmazon移籍

買収契約には、Decartの共同創業者をはじめとするキーパーソンたちのAmazonへの加入が含まれている。AI研究者やシニアエンジニアなど、同社の技術を支えてきたコアチーム全体がAmazonの組織へ移籍する予定だ。これにより、AmazonのAI研究部門は、イスラエルのハイテクエコシステムで培われた独自のアプローチと知識を直接内部に取り込むことができる。

創業者らの参加は、単なる技術の買い取りにとどまらない。彼らが持つ特有のインサイトと開発経験は、AWSの今後のAI戦略策定に直接的な影響を及ぼすと考えられる。Amazonは、Decartのチームが既存のインフラとシームレスに統合され、即戦力として機能できるように支援体制を整えている。

クラウド市場における戦略的展開と今後の影響

この買収は、AmazonがMicrosoftやGoogleなどの競合他社とのAIインフラ競争において、先手を打つ戦略の一環である。AIチップの需要が爆発的に増加する中、ハードウェア自体の性能向上だけでなく、その利用率を最大化するソフトウェア層での差別化が重要視されている。Decartの技術は、このソフトウェア層におけるAmazonの強みを補完するものとなる。

市場関係者は、今回の動きがAI関連株価やクラウドサービス業界全体の動向に影響を与える可能性があると考えている。投資家は、Amazonが75億ドルという巨額の資金を投入した背景にある、長期的なROI（投資対効果）の期待値に注目している。技術の確立が、AWSの利用拡大と収益性向上にどう繋がるかが今後の注目点となる。

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契約の完了後、Decartのブランドや技術はAmazonの傘下で新たなフェーズへと移行する。現在、AWSではこの技術の統合プロセスが進行中であり、将来的なサービスへの組み込みスケジュールが詳細に策定されているとみられる。Amazonは、AI処理の効率化を通じて、顧客企業のデジタルトランスフォーメーションをさらに加速させる基盤を構築していく。