Amazon.co.jp限定品のIT機器

Amazon.co.jpは最近、様々なIT機器を限定品として紹介しています。富士通のARROWS Tab V727/V、ASUSのVivobook 15 M1502NAQ、AnkerのPowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル、ロジクールの静音ワイヤレス トラックボール マウス M575SP、AnkerのiPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブルなどが紹介されています。

富士通のARROWS Tab V727/VとASUSのVivobook 15 M1502NAQの他に、AnkerのPowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルやロジクールの 静音ワイヤレス トラックボール マウス M575SP もAmazon.co.jp限定品として紹介されました。

ARROWS Tab V727/Vは12.3型WUXGA+のタブレットPCで、第7世代Core m3-7Y30を搭載し、メモリは4GBでSSDは128GBです。 LTE対応と無線LANも搭載しており、Webカメラとタッチペンも付属しています。 初期設定は済んでおり、重量は約1.2kgです。 Vivobook 15 M1502NAQは15.6インチのノートパソコンで、AMD Ryzen 7 170を搭載し、メモリは16GBでSSDは512GBです。

Windows 11を搭載し、重量は約1.7kgです。 Wi-Fi 6Eも搭載されており、クワイエットブルーで販売されています。 AnkerのPowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは240WのUSB PD対応ケーブルで、結束バンド付きでシリコン素材を採用しています。iPhone 17/16/15、Galaxy、iPad Pro、MacBook Pro/Airなどに対応しています。

AnkerのUSB Type C ケーブルは1.8mのミッドナイトブラックで、iPhone 17/16/15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどに対応しています。 ロジクールの静音ワイヤレス トラックボール マウス M575SPはBluetooth Logiboltを搭載し、Windows、Mac、iPad OS、Chromeなどに対応しています。 壁紙ダウンロード付きの国内正規品で、ブラックのM575 M575SPもあります。

AnkerのiPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブルはMFi認証で、超高耐久でiPhone 14/14 Pro Max/14 Plus/13/13 Pro/12/11/X/XS/XR/8 Plusなどに対応しています。0.9mのホワイトで販売されています





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ARROWS Tab V727/V Vivobook 15 M1502NAQ Powerline III Flow USB-C & USB-C ケーブル 静音ワイヤレス トラックボール マウス M575SP Iphone充電ケーブル Powerline II ライトニングケーブル

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