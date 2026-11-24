株式会社AlbaLinkと山口県美祢市は令和8年11月24日、空き家流通促進のための連携協定を正式に締結しました。秋吉台がある美祢市で進む人口減少対策として、難易度の高い空き家物件の買取・再生による地域活性化が図られます。

株式会社AlbaLink（本社：東京都江東区、代表取締役社長： 河田憲二 ）は、令和8年11月24日（火）に 山口県美祢市 と「空き家等の流通促進に関する 連携協定 」（通称：本協定）の正式な締結を発表しました。この取り組みは、少子高齢化と人口減少による深刻な空き家問題の解決を目指し、同社の専門的なノウハウと全国規模のネットワークを活用した地域再生プロジェクトの第一歩となります。

秋吉台を持つ美祢市の現状と課題

山口県北部に位置する美祢市は、日本最大級のカルスト台地である「秋吉台」や、東洋屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」をはじめとする豊かな自然環境に囲まれた、魅力あふれる地域です。しかし、その美しい景観とは裏腹に、少子高齢化の進行や若年層の流出に伴う人口減少が進行しており、市内全域で空き家の増加傾向が顕著になっています。

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市当局はこれまで、解体にかかる費用を補助する制度の活用や、地元建設業者などとの連携を強化することで、空き家の解体作業を着実に進めてきた実績があります。これらの努力により、多くの住宅が適切に処理されてきました。一方で、解体に至らずに現地のまま残存している物件については、既存の行政施策だけでは解決が困難なケースが目立っており、新たなアプローチが求められていました。

AlbaLinkの専門的ノウハウとネットワーク活用

従来の空き家バンクなどの仕組みを利用しても、再流通への道筋がつかない「困難物件」への対応は、自治体にとって大きな課題となっていました。これらの物件は、権利関係の複雑さや物理的な老朽化、あるいは所有者の事情などにより、市場価値が見出しにくく、放置されやすい傾向があります。こうした状況を踏まえ、AlbaLinkが保有する難易度の高い不動産に対する買取・再生に関する専門的な知見と、全国規模の投資家ネットワークを最大限に活用する連携体制が構築されました。

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所有者への意識啓発と具体的な解決策の提示

今回の連携協定により、空き家所有者に対する早期の意識啓発活動が強化されます。AlbaLinkは、単に物件を買い取るだけでなく、これまで活用が進まなかった物件に対しても、所有者に対して幅広い解決策を提示します。これにより、廃棄物として扱われかねなかった物件を、資産としての再利用を後押しする仕組みを作ります。所有者様の意向や物件の状態に合わせ、解体から改装、売却、賃貸など、多角的な選択肢を提供することで、地域の生活環境の保全を推進します。

地域再生と生活環境の保全への貢献

株式会社AlbaLinkと山口県美祢市はこの連携を通じて、空き家問題の解消と生活環境の保全を同時に目指します。放置された空き家は、美祢市の観光資源である秋吉台や秋芳洞などの景観を損なう要因にもなり得ます。したがって、これらの物件を適切に管理・活用することは、地域全体の価値維持にも直結します。AlbaLinkと美祢市は、積極的な再利用を促すことで、地域の再生および活性化に寄与することを目的としています。令和8年11月24日に締結されたこの協定は、同地域の持続可能な発展に向けた重要な基盤となるでしょう。