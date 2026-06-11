AlphaTheta wins Red Dot Award: Product Design 2026 for music controller 'Slab'

AlphaTheta株式会社 has won the highest award in the Red Dot Award: Product Design 2026, Red Dot: Best of the Best, for their music controller 'Slab'. This is the second consecutive win for AlphaTheta in this prestigious award.

AlphaTheta株式会社が世界三大デザイン賞の一つである Red Dot Award : Product Design 2026において、 音楽制作コントローラー 「SLAB」が最高賞であるRed Dot: Best of the Bestを受賞したことをお知らせします。

AlphaThetaとしては、昨年に続き2年連続となります。 今回受賞した「SLAB」は、2022年のDDJ-REV7、2025年のOMNIS-DUOに次ぐ3製品目となり、同時に国際的に権威あるiFデザインアワード 2026も受賞しています。 DJの間では、自身の表現を広げる手段として楽曲制作への関心が高まっています。 一方で、従来のDAWや制作向けコントローラーには、操作の複雑さや専門用語の多さなど、制作を始めるうえでのハードルがありました。

SLABは、こうしたニーズに応える直感的な操作性と、持ち運びやすさを備えたコンパクトなプロダクトデザインにより、Red Dot: Best of the BestおよびiFデザインアワード 2026において評価されました。 Red Dot Design Awardは、1955年から続く国際的なデザイン賞で、プロダクトデザイン、ブランド＆コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3分野で構成され、優れたデザインを評価する国際的な賞として知られています。

Red Dot Award: Product Designでは、Red DotとRed Dot: Best of the Bestの2つの受賞区分が設けられています。 Red Dot: Best of the Bestは、同賞における最高賞であり、先駆的なデザインに授与されます





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